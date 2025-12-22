Video: Ahorro en el presupuesto 2025 impulsará grandes proyectos culturales y ambientales en Puebla, indicó Armenta 

María Huerta

El gobernador Alejandro Armenta Mier aseguró que con ahorros del presupuesto 2025 por un monto de 525 millones de pesos se logrará el fortalecimiento de proyectos estratégicos, entre ellos el Parque Flor del Bosque “Pensar en Grande”, la construcción del Foro “Pensar en Grande” y la edificación de la Universidad de las Bellas Artes en el Museo Barroco.

Durante conferencia de prensa, el mandatario destacó que se han logrado ahorros sustanciales, que permitirán detonar obras prioritarias dentro del mismo ejercicio fiscal 2025.

Precisó que, en el caso del Parque Flor del Bosque, se rescatará un número importante de hectáreas recientemente adquiridas, que se integrarán al proyecto para ofrecer espacios recreativos como áreas para cabalgata, alberca y canchas deportivas.

En lo que respecta a la Universidad de las Bellas Artes, informó que se destinarán 125 millones de pesos, una vez concluido el análisis de la matrícula y de los programas académicos, entre los que se contempla la licenciatura en restauración de inmuebles históricos y religiosos.