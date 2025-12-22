Hallaron cadaver con 3 balazos en Tecamachalco

Desde Puebla

Un hombre fue hallado sin vida dentro de su casa y con 3 impactos de bala en Tecamachalco.

En la comunidad de Francisco Villa.

Elementos de la policía nunicipal acudieron al lugar señalado y, tras verificar la situación, confirmaron que se trataba de un hombre de aproximadamente 50 años de edad sin signos vitales.

Ante este hecho, los uniformados procedieron a resguardar el área con el fin de preservar los indicios.