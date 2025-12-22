Prevención, instrumento clave para unas vacaciones seguras 

– _Se exhorta a madres, padres y personas cuidadoras a reforzar la supervisión y aplicar medidas preventivas en las casas para proteger la seguridad e integridad de las infancias_

Desde Puebla

Puebla, Pue., a 22 de diciembre de 2025.- Con el inicio del periodo vacacional, el Gobierno de la Ciudad, a través de la Dirección de Gestión de Riesgos en Materia de Protección Civil de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, hace un llamado a madres, padres, personas cuidadoras y adultas responsables a reforzar las medidas de prevención en el hogar, con el fin de proteger la seguridad e integridad de niñas y niños de la capital.

Durante el periodo vacacional, que se extenderá hasta el 12 de enero, las niñas y los niños pasarán más tiempo en casa, lo que incrementa el riesgo de accidentes domésticos. Por ello, es fundamental reforzar la supervisión y aplicar acciones preventivas que permitan reducir situaciones de peligro y proteger su integridad.

Se recomienda mantener todos los medicamentos en lugares altos, cerrados con llave y fuera del alcance de las niñas y los niños. Nunca deben dejarse a la vista ni en espacios accesibles, ya que pueden ser confundidos con dulces y provocar intoxicaciones graves, sobredosis o reacciones peligrosas. Asimismo, se debe evitar transportar medicamentos en bolsas o mochilas a las que los menores puedan acceder fácilmente.

En relación con los productos de limpieza, almacenar los químicos en estantes elevados o gabinetes con seguro; conservarlos siempre en sus envases originales y con etiquetas visibles; mantenerlos fuera del alcance de niñas y niños, especialmente en baños, cocinas y patios; no mezclar sustancias, ya que pueden generar gases tóxicos; y, en caso de ingestión accidental, no provocar el vómito y solicitar atención médica de inmediato. Estas acciones son esenciales para prevenir intoxicaciones, quemaduras químicas y reacciones alérgicas.

De igual forma, se recomienda asegurar azoteas y terrazas con pasadores altos o candados; mantener cisternas, aljibes y pozos completamente cubiertos y con seguro; proteger escaleras mediante barandales o barreras físicas; restringir el acceso de las y los menores a la cocina y zonas de calor, así como resguardar objetos punzocortantes y sustancias peligrosas; y colocar seguros o rejas en ventanas para evitar caídas desde alturas, especialmente en viviendas de varios niveles.