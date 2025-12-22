Sin corrupción, hoy sí avanza la transformación de la zona metropolitana: Alejandro Armenta al encabezar obras en la 11 Sur

– “No estamos coludidos con los huachicoleros y el robo de hidrocarburos”, afirmó el gobernador Alejandro Armenta.

– La rehabilitación de la Prolongación de la 11 Sur beneficiará a 100 mil habitantes de Azumiatla.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- La pavimentación de 33 vialidades principales en la zona Metropolitana de Puebla, que beneficia a más de un millón de personas, equivale en dimensión a la Carretera Puebla-Ciudad de México, así lo afirmó el gobernador Alejandro Armenta, quien explicó que esta gran obra es posible gracias a la recuperación de 3 millones de litros de hidrocarburos, que permitió la donación de 8 mil 300 toneladas de cemento asfáltico por parte de PEMEX.

Durante el inicio de la rehabilitación de la Prolongación de la 11 Sur, que beneficiará a 100 mil habitantes de la zona de Azumiatla, el gobernador Alejandro Armenta recordó que la pavimentación de 5 mil calles en el primer año de gobierno se debe a que el gobierno no está coludido con el robo de hidrocarburos. “Nosotros no estamos coludidos con el robo de hidrocarburos y estamos combatiendo”, aseguró.

El Ejecutivo enfatizó que PEMEX el próximo año también donará 8 mil 500 toneladas de pavimento, con el objetivo de continuar con la pavimentación de avenidas que durante años estuvieron olvidadas. “Las y los poblanos merecen un estado de primera”, afirmó Alejandro Armenta.

El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, detalló que la obra de la Prolongación de la 11 Sur fortalecerá la conectividad para un millón de habitantes. En el lugar serán colocados 6.54 kilómetros de carpeta asfáltica desde el Puente del Río Atoyac hasta la calle Zapotitlán. Una rehabilitación que significa dignidad, movilidad y justicia para una región históricamente olvidada.

Informó que las comunidades beneficiadas con esta rehabilitación son: San Miguel Azumiatla, San Andrés Azumiatla, La Paz Tlaxcolpan, Jardines de Santa Clara, Santa Lucía, Tlacaelel, Cuitláhuac, Lomas de Angelópolis, Cuauhtémoc y Santa Rita. Destacó que una política humanista reconoce que la infraestructura no solo une territorios, sino que también abre paso a oportunidades, brinda seguridad y promueve el bienestar social.

Isabel Becerril habitante de la zona afirmó que la rehabilitación era indispensable, pues a la altura del Puente del Río Atoyac resulta intransitable en temporada de lluvias. Con 25 años de vivir en la zona, destacó que aún existen calles en mal estado y expresó su agradecimiento al gobernador por atender esta necesidad con acciones concretas.

Lázaro Ortega Lezama, vecino de Jardines de Santa Clara, señaló que durante las lluvias la vialidad se encontraba en muy malas condiciones, pero con esta intervención mejorará notablemente.

Agradeció que el gobierno atienda su comunidad y realice una obra que beneficia directamente a las y los vecinos.