Otorga SEP acuerdos secretariales para instituciones de formación policial

Con estos resolutivos las y los estudiantes tendrán certeza legal y validez en sus estudios.

Staff/RG

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Con el objetivo de dar certeza legal y validez a los estudios que cursan las y los estudiantes, la Escuela Estatal de Formación Judicial, la Universidad de las Ciencias Policiales y de la Seguridad (UCIPS) y el Instituto de Estudios Superiores del Estado recibieron sus respectivos acuerdos secretariales y Claves de Centro de Trabajo (CCT) por parte de la Secretaría de Educación Pública del Estado.

Estos acuerdos promueven el desarrollo en la educación superior y permiten a las instituciones educativas establecer normas, planes y programas que regulan la oferta educativa, acorde a la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alejandro Armenta, señaló el secretario Manuel Viveros Narciso.

A la Escuela de Formación Judicial le fue validado el doctorado en Especialidad en Derecho Administrativo, en tanto que, a la UCIPS los acuerdos otorgados fueron para las licenciaturas en: Seguridad y Protección Ciudadana, y en Derecho y Seguridad Pública, además de las Maestrías en: Ciberseguridad y Procesos Estratégicos de investigación, y en Seguridad Pública.

Otra de las instituciones beneficiadas fue el Instituto de Estudios Superiores del Estado con sede en el municipio de Tehuacán, a quien le fueron entregados los acuerdos para las licenciaturas en: Ingeniería en Sistemas Computacionales, Arquitectura, Contaduría y Finanzas; así como el doctorado en Ciencias Educativas.

Al evento asistieron el subsecretario de Educación Superior, Gonzalo Amador Juárez Uribe, el director general de la escuela Estatal de Formación Judicial, Juan Conde Pérez; la rectora de la Universidad de las Ciencias Policiales y de la Seguridad, Silvia Victoria Serrano Zafra y el subdirector de Control Escolar del Instituto de Estudios Superiores del Estado de Puebla, Víctor Pérez Castañeda, a quienes les fueron entregadas las Claves de Centro de Trabajo, que les permitirá hacer trámites administrativos, llevar un correcto registro escolar e integrarse al sistema educativo nacional.