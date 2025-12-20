El Museo Amparo te espera con entrada gratuita y diferentes actividades en esta temporada decembrina

Staff/RG

El Museo Amparo los invita a disfrutar de sus exposiciones y actividades en estas vacaciones de invierno.

Tendremos entrada gratuita del 20 de diciembre al 1º de enero para todos los visitantes.

Los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1º de enero se contará con horario especial.

Habrá actividades para todo el público como visitas guiadas, talleres y cuenta-cuentos.

El lunes 5 de enero tendremos el tradicional corte de rosca de Reyes a las 17:00 horas.

Les compartimos el boletín de prensa e imágenes.

Temporada Decembrina 2025