Grupo armado incendia un jardín de niños en ña

Excelsior

Hombres armados incendiaron algunas oficinas del jardín de niños Pequeño Gigante, localizado el norte de Culiacán en el estado de Sinaloa. Es el segundo ataque a una institución educativa en las últimas semanas. El ataque se habría registrado en la madrugada, consumiendo la tienda de uniformes escolares y otras oficinas administrativas, ubicadas a un extremo del inmueble.

Personal de bomberos logró sofocar las llamas e impidió que se propagara hacia otras oficinas del plantel. El mayor daño se registró en la tienda, la cual fue consumida por completo. Al amanecer, personal de la institución acudió a constatar los daños y limpiar algunas de las oficinas afectadas.

El ataque se registró horas después de haber comenzado el periodo vacacional en dicho plantel que reciben a alumnos de preescolar y maternal y que fue fundado en 2003. Hasta el momento, no han emitido ningún pronunciamiento.

Apenas el 18 de noviembre, el Colegio Azteca fue atacado, hombres armados impactaron un vehículo y luego lo incendiaron, provocando daños en la fachada del inmueble.

Plantel cierra en forma definitiva

El miedo en los padres de familia provocó que la institución anunciara su cierra definitivo, apenas el pasado lunes 15 de diciembre. Después del ataque, el colegio disminuyó considerablemente su matrícula, y algunos grupos se quedaron sin alumnos.

En dicha institución se impartían clases de nivel preescolar, primaria y secundaria, y tenía un prestigio de más de dos décadas en la ciudad.

Seguridad en Sinaloa

Autoridades de la entidad dijeron recientemente que en el estado operan unos 15 mil elementos de seguridad combinando Guardia Nacional, Ejército y otras fuerzas federales, así como estatales, y que ese despliegue no disminuirá pese a que algunas fuerzas se mueven a otras entidades por operativos especiales.

En junio de 2025, se acordó enviar a Sinaloa un refuerzo de aproximadamente mil 600 efectivos federales para reforzar la seguridad. El grupo incluía: 1 200 militares (Ejército) y 400 elementos de la SSPC / Guardia Nacional.

Desde julio de 2024 hasta mediados de 2025 han arribado a Sinaloa más de 10 mil 450 militares (entre Ejército, Guardia Nacional y fuerzas especiales) para atender la crisis de seguridad.