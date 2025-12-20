Inician en Amozoc talleres de fútbol Club Puebla curso de invierno

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 20 de diciembre de 2025.- El Ayuntamiento de Amozoc 2024-2027 impulsa el deporte y el desarrollo integral de la niñez y juventud del municipio, como parte del compromiso del Presidente Municipal, Severiano de la Rosa Romero.

En coordinación con el Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por el Gobernador Alejandro Armenta, la Universidad del Deporte y el Club Puebla, se invita a niñas, niños y jóvenes de 7 a 18 años a participar en los Talleres de Fútbol Club Puebla – Curso de Invierno, los cuales se llevarán a cabo en el municipio de Amozoc.

Las actividades se desarrollarán en la Unidad Deportiva de Amozoc, del 22 de diciembre al 8 de enero, en un horario de 9:00 a 11:00 horas, ofreciendo entrenamiento con metodología del Club Puebla, formación integral y deportiva, así como espacios de competencia.

Para mayores informes, las y los interesados pueden comunicarse al 220 491 2939.