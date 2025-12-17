México es el tercer país de Latinoamérica con mayor uso de redes sociales

Staff/RG

América Latina supera el promedio global al alcanzar 86% de exposición digital y evidencia una adopción intensa en la región.

El uso de redes sociales en América Latina atraviesa una etapa de expansión acelerada que redefine no solo los hábitos de consumo digital, sino también la manera en la que los ciudadanos se informan, se entretienen y se relacionan con contenidos y marcas. Este ecosistema, que crece impulsado por la masificación del acceso a internet y el avance de los dispositivos móviles, se ha convertido en el eje de la vida digital de la región, donde millones de usuarios dedican horas a plataformas que hoy funcionan como escenario de conversación pública, escaparate comercial y motor de tendencias culturales.

A medida que se observa el panorama latinoamericano, queda claro que la región ha adoptado las redes sociales con una intensidad superior al promedio global. El estudio “The State of Social Media LATAM 2025” de Comscore confirma que el 72% de la población digital mundial estuvo expuesta a redes sociales en abril de 2025, pero en América Latina este alcance se eleva a 86%, lo que equivale a que 8.6 de cada 10 personas utilizan estas plataformas de manera habitual.

Brasil y Argentina encabezan la lista con más del 89% de penetración, mientras que México se ubica en el tercer puesto con un 80.3%, una cifra que, aunque ligeramente menor al promedio regional, evidencia un ecosistema sólido y en constante expansión. Este uso no solo es masivo, sino también intenso, ya que los latinoamericanos dedican en promedio 44 horas mensuales a estas plataformas, convirtiéndolas en espacios centrales de interacción cotidiana.

En México, el fenómeno adquiere particular relevancia porque dialoga directamente con la evolución del acceso móvil y el crecimiento de la conectividad. Datos de la ENDUTIH muestran que el uso de redes sociales en el país ha crecido 106.7% desde 2015. Si aquel año se contabilizaban 43.9 millones de usuarios, para 2024 el número ascendió a 90.7 millones, lo que confirma que estas plataformas forman parte estructural de la vida digital de los mexicanos.

Paralelamente, el teléfono celular se ha consolidado como el dispositivo dominante. En 2024 existían 98.6 millones de usuarios, es decir, más del 81.7% de la población, y dentro de esa cifra los teléfonos inteligentes representan el 96.6% del total. Esta expansión explica por qué el acceso a internet se vincula tan directamente con el uso de redes sociales y por qué el consumo móvil es hoy el canal prioritario para millones de personas que buscan comunicarse, informarse o simplemente entretenerse.

Esta tendencia también se refleja en los patrones de comportamiento digital. El estudio de Inegi señala que el principal motivo para conectarse a internet en México es la comunicación, con un 93% de usuarios que utilizan la red para este fin, seguido muy de cerca por el acceso a redes sociales, que alcanza 90.4%. Esto se integra con lo que Comscore observa en el resto de la región, donde plataformas como Facebook, WhatsApp, Instagram y TikTok concentran la mayor atención.

En abril de 2025, solo en América Latina, Facebook registró 232 millones de visitantes únicos, WhatsApp 217 millones, Instagram 168 millones y TikTok 153 millones. Y aunque cada mercado tiene dinámicas particulares, México destaca por conservar una fuerte presencia de Facebook, plataforma que reúne el 28.04% del share de interacciones, por encima de TikTok (17.46%) e Instagram (18.62%).

Sin embargo, no se trata únicamente del volumen de usuarios, sino también de la forma en la que participan dentro de estas plataformas. En mercados como Brasil y Argentina, Instagram domina el engagement con shares superiores al 50%, mientras que TikTok supera el 30% en países como Perú.

Estos contrastes subrayan que la región presenta realidades diversas, pero al mismo tiempo, un comportamiento común impulsado por el auge del video. TikTok continúa consolidándose como el principal motor de tendencias virales en México, con un crecimiento del 28% en la publicación de videos entre enero y mayo de 2025. Instagram, por su parte, incrementó 33% el engagement en reels entre 2023 y 2024, lo que confirma que el formato audiovisual se mantiene como el más eficaz para captar la atención y generar conversaciones.

La evolución del consumo digital en México también se observa en plataformas como YouTube, que alcanza al 74.1% de la población digital y que registra un fenómeno clave: el crecimiento sostenido del uso de pantallas conectadas. De acuerdo con Comscore, el 50.1% del tiempo de visualización proviene de dispositivos de Connected TV, lo que sugiere un desplazamiento hacia experiencias más inmersivas y hacia un consumo audiovisual más similar al televisivo, aunque basado en contenidos digitales que priorizan la personalización y la inmediatez.

Otro componente esencial en la transformación del ecosistema social es el papel de los influencers y celebridades, quienes continúan acumulando un volumen significativo de interacciones. En abril de 2025, sus cuentas representaron 36% del total de interacciones globales en redes sociales. En México, creadores como Farid Dieck, Poncho De Nigris y Santa Fe Klan encabezaron el ranking con hasta 28 millones de interacciones solo en TikTok.

De manera paralela, el estudio “The State of Social Media 2025” de Metricool muestra que la inteligencia artificial se ha integrado a la gestión diaria de redes sociales. El 96% de los profesionales del marketing digital la utiliza, principalmente para generar ideas de contenido, redactar textos y adaptar mensajes a diferentes canales. Aunque la mayoría de los especialistas reconoce que la IA les permite producir más contenido en menos tiempo, persisten dudas sobre su impacto en la calidad y sobre la inversión necesaria para adoptarla más ampliamente. En este contexto, México se encuentra en una fase de exploración, donde conviven la automatización y la necesidad de mantener la conexión humana que caracteriza a las comunidades digitales.

Presencia de la pymes en plataformas digitales

En un entorno donde las redes sociales se consolidan como la columna vertebral del ecosistema digital latinoamericano, el avance de las pequeñas empresas mexicanas hacia estos canales no es una coincidencia, sino una consecuencia lógica. Si millones de usuarios pasan gran parte de su día interactuando en plataformas como Facebook, Instagram o TikTok, resulta natural que los emprendedores quieran estar presentes justo ahí, donde ocurre la conversación y donde se toman muchas decisiones de compra. La misma lógica que impulsa el consumo digital en el país está moldeando también la manera en que las pymes compiten, se muestran y construyen confianza con sus clientes.

Y es que el tiempo, los recursos y las herramientas no siempre alcanzan, y así lo refleja la Encuesta Global de Emprendimiento 2025 de GoDaddy. Este estudio, realizado por Advanis en enero de 2025, consultó a 3.504 propietarios de pequeños negocios en 11 países —incluyendo México— con entre 1 y 49 empleados, para conocer sus percepciones sobre tecnología, crecimiento empresarial y economía.

En esta edición, centrada en redes sociales y digitalización, los datos muestran una oportunidad clara: las pymes mexicanas están más presentes que nunca en digital, pero aún enfrentan desafíos para convertir esa presencia en ventas. Hoy, el 54% de las pequeñas empresas del país ya opera principalmente en línea mediante sitios web, marketplaces o redes sociales.

De hecho, el 41% lo hace sobre todo a través de redes sociales, muy por encima del 12% que utiliza su página web como canal principal. Apenas un 29% mantiene un espacio físico como centro de operaciones. Este cambio también transformó la forma de vender ya que el 39% ya comercializa directamente desde redes sociales, mientras que el 40% sigue haciéndolo cara a cara, mostrando un equilibrio que apunta con fuerza hacia lo digital.

Es así como las redes sociales dejaron de ser espacios de entretenimiento para convertirse en herramientas estratégicas. En esa línea, el 82% de los emprendedores afirma que son importantes para sus ventas y un 53% las considera muy importantes. Además, el 63% utiliza estas plataformas para capacitarse sobre cómo gestionar su negocio, superando a libros, blogs (39%) y hasta herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT (32%).

Para sostener este proceso de profesionalización, muchas pymes complementan sus esfuerzos con esquemas de financiamiento accesibles, entre ellos préstamos personales. Este tipo de apoyo resulta determinante para cubrir gastos operativos y tecnológicos que no siempre pueden afrontarse con recursos propios. Incluso, estas herramientas financieras se han convertido en un puente que no solo impulsa su presencia en línea, sino que consolida su capacidad de competir y proyectarse en un mercado digital que ya no ofrece margen para quedarse atrás.