Viajar sin estrés empieza con una reserva segura: así puedes proteger tus pases de día y servicios turísticos

Ciudad de México, Diciembre de 2025. – Una de las principales tendencias en esta temporada de vacaciones, son los denominados “Day Pass”, esa opción que ofrecen hoteles, clubes de playa, spas y resorts para que las personas puedan disfrutar de sus instalaciones sin tener que hospedarse.

Sin embargo, es importante tomar precauciones para garantizar la seguridad de las reservas, particularmente en temporada alta. En el caso de los pases de día, algunas propiedades aún no cuentan con sistemas propios para vender este tipo de accesos, lo que ha llevado a que los consumidores recurran a redes sociales, mensajes directos o intermediarios informales, donde los riesgos son mayores.

“En temporadas de vacaciones como las que vivimos actualmente, muchas personas que se quedan en alojamientos privados, temporales o de corta estancia, aprovechan los daypass para disfrutar de la oferta de hoteles, resortes, etc. Sin embargo, particularmente en estas temporadas es clave contar con plataformas verificadas que garanticen disponibilidad, seguridad en la reserva y atención al cliente para cualquier situación que se pueda generar”, señaló Rafael Gómez, CEO & Cofundador de daypass.com.

La mejor forma de evitar estafas, cargos sin respaldo o malas experiencias, es realizar las reservas a través de plataformas seguras y oficiales. Los usuarios deben buscar canales que les garanticen reservas confirmadas en tiempo real, registro de cada operación, sistemas de pago certificado y servicio al cliente 24/7.

Por esto, daypass.com la agencia mexicana de viajes online (OTA por sus siglas en inglés) y plataforma líder en Latinoamérica y España para reservar pases y servicios turísticos de un día en hoteles, clubes de playa, spas y otras experiencias, protege la seguridad de los usuarios, brindándoles una alta variedad de opciones y garantizar la disponibilidad de sus pases, particularmente en fines de semana y temporadas altas.

“La confianza en las plataformas verificadas cada vez es un factor de decisión para los usuarios de pases turísticos. Esto significa no solo seguridad en las transacciones sino atención en tiempo real e idealmente en canales como WhatsApp, por esto, nosotros desde daypass.com buscamos ser el intermediario entre los usuarios y los lugares dónde quieren pasar el día, para encargarnos de la logística y cualquier imprevisto que pueda suceder”, concluyó Gómez.

Actualmente, más de 600 hoteles, resorts y beach clubs en México, España, Colombia y República Dominicana, utilizan daypass.com como canal oficial para la venta y gestión de sus pases de día en hoteles y otras experiencias, fortaleciendo la confianza tanto del lado de los viajeros como de las propiedades.

daypass.com es la plataforma líder en Latinoamérica y España que conecta a viajeros y locales con experiencias únicas de hospitalidad y turismo de un solo día. A través de la web, los usuarios pueden reservar y comprar acceso a hoteles, beach clubs, spas,actividades y experiencias sin necesidad de hospedarse, disfrutando de la flexibilidad de vivir la experiencia completa en un clic. Con más de 400 alianzas activas en 50 destinos, daypass.com impulsa el turismo local y la innovación digital en la industria turística. daypass.com cuenta con el RNT número 0409016e7f5b5T.