Posadas lanza Sunvivia By Fiesta Americana, el nuevo concepto All In Joy que transforma la hospitalidad en experiencias memorables

Staff/RG

Posadas, la empresa hotelera líder en México, anunció el lanzamiento de Sunvivia by Fiesta Americana, su nuevo concepto bajo la marca Fiesta Americana que fusiona descanso, diversión y conexión familiar bajo el innovador concepto All in Joy.

La primera propiedad bajo esta marca se ubicará en las costas del Pacífico mexicano, Sunvivia by Fiesta Americana Mazatlán, con una oferta de 177 habitaciones y suites con estilo residencial. Con esta incorporación, Posadas reafirma su compromiso con la innovación en hospitalidad, al ofrecer una propuesta versátil que responde a las principales motivaciones de los viajeros de hoy: bienestar, experiencias auténticas, relajación y tiempo de calidad en familia.

“Con Sunvivia by Fiesta Americana, ampliamos nuestro portafolio con una propuesta fresca y accesible, diseñada para quienes buscan disfrutar cada momento con alegría y confianza. Este lanzamiento refleja nuestra capacidad de innovar y adaptarnos a un mercado dinámico, siempre fieles a nuestro propósito de hacer del mundo un mejor lugar para viajar”, señaló Enrique Calderón, vicepresidente de Posadas.

Sunvivia by Fiesta Americana, es una propuesta que cautiva los sentidos y se adapta a diferentes tipos de viaje: vacaciones familiares, escapes románticos, siempre para celebrar y disfrutar.

En Sunvivia by Fiesta Americana Mazatlán destacan:

177 habitaciones y suites con estilo residencial, que incluyen opciones de 1, 2 y hasta 3 recámaras, ideales para familias, grupos o reuniones de trabajo.

4 torres de hospedaje frente al mar.

2 albercas infinity y 5 jacuzzis con vistas privilegiadas.

Área infantil con chapoteadero, diseñada para el disfrute seguro de los más pequeños.

Oferta gastronómica variada:

Restaurante Papagayo

Restaurante Solea Trattoria Italiana

Tercer Tiempo Sports Bar

The Cup

Aproximadamente 850 m2 en espacios para eventos y salas de negocios con tecnología de punta.

Gimnasio equipado, Spa y salón de belleza.

El lanzamiento de Sunvivia by Fiesta Americana fortalece la visión estratégica de Posadas de diversificar su portafolio, expandir su presencia internacional y consolidar su liderazgo en la región, con un enfoque particular en destinos clave como Riviera Maya, Los Cabos, Cancún, Puerto Vallarta y el Caribe.