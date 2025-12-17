Investigadores del INAOE lideran la creación del Roadmap en Óptica Visual y Fisiológica

Staff/RG

Diecinueve artículos integran un compendio de las investigaciones de frontera que se desarrollan en diversos países, México incluido, en el área de Óptica Visual y Fisiológica, recientemente publicado bajo el título “Roadmap on advances in visual and physiological optics”.

Este roadmap reúne artículos de los mejores investigadores a nivel mundial en el citado campo. Fue editado por los doctores Jesús Emmanuel Gómez Correa y Sabino Chávez Cerda, de Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), centro público de investigación de la Secihti; el Dr. Brian Vohnsen, del University College Dublin, y por la Dra. Barbara Pierscionek, de Anglia Ruskin University. Fue publicado por la revista Journal of Optics y se encuentra ya entre los artículos más leídos.

El Dr. Sabino Chávez explica que los roadmaps, o simplemente artículos de trayectoria, reúnen a los mejores investigadores en un cierto campo para que escriban sobre lo más reciente de su investigación y mostrar lo que ese está haciendo a nivel mundial en su campo.

“Nosotros hemos colaborado con la comunidad de Óptica Visual y Fisiológica en Europa principalmente, y hemos sobresalido, hemos tenido buenos trabajos, primero fue Jesús con su tesis y luego sacamos un artículo que fue reconocido como lo mejor de la Óptica en 2020. Es decir, tenemos impacto en la comunidad. Jesús tuvo la idea de hacer el roadmap en esta línea e invitamos a todos los colaboradores a los que conocemos, con los que hemos trabajado o coincidido en congresos, y se les hizo la invitación con la idea de presentar esto como lo último que se está haciendo en investigación en Óptica Visual”.

A su vez, el Dr. Jesús Emmanuel Gómez Correa informa que en el roadmap participan 28 investigadores de diez países diferentes: “La idea nació en el interior del grupo en el INAOE, contactamos a Bárbara y Brian Vohnsen, y ellos, junto con Sabino y yo, somos los editores invitados. Contactamos primero a la revista Journal of Optics, donde se publicó y ellos dieron una serie de pasos a seguir en tiempos muy medidos. Los autores son los líderes mundiales en el campo. Este roadmap tiene 19 capítulos. Ha sido una locura haberlo hecho , fue un reto lograr que todo el mundo cumpliera a tiempo, que llegaran sus contribuciones y sobre todo después darles formato”.

Añade que cada capítulo reporta el estatus de lo que los científicos hacen en su investigación y habla de los retos presentes y futuros y de cómo la ciencia y la tecnología atacan esos problemas.

Además de la introducción, los investigadores del INAOE redactaron el capítulo 6, “Lens models of the human eye”, en el que se presentan y analizan los modelos más recientes y avanzados del cristalino humano.

Interrogados sobre el trabajo que desarrollan en el área, el Dr. Sabino Chávez explica que se trata de investigaciones que vienen prácticamente desde el doctorado del Dr. Gómez Correa, quien se ha ido especializando en óptica gradiente, “que en su momento se aplicó al cristalino del ojo y eso nos llevó a proponer uno de los mejores modelos del cristalino, es decir, de la lente que tenemos dentro del ojo. Fue tal el impacto, que una revista española, en una revisión de todos los modelos que había en el mundo, eligió el nuestro como uno de los tres mejores. La tesis de Jesús está citada como uno de los mejores trabajos de frontera y la tendencia que había”.

Agrega que posteriormente publicaron otro artículo en el cual mejoraron el modelo e incluyeron posibles efectos de los músculos ciliares dentro del mismo, y eso fue lo que llevó a que fuera reconocido en 2020 como uno de los mejores modelos publicados en ese año.

“La parte fundamental es el estudio de la óptica gradiente. Jesús se ha especializado cada vez más en ese campo, es uno de los líderes a nivel mundial en el tema, lo que nos permite desarrollar más modelos dentro de esta línea, pero también se ha logrado tener mayores aplicaciones en otros campos de la Física de la óptica gradiente. Por ejemplo, hay una analogía que se puede hacer entre la óptica gradiente y los agujeros negros. Ya publicamos un artículo en esa dirección aplicando toda la teoría que se ha venido desarrollando en esta área”, subraya.

A su vez, el Dr. Jesús Gómez Correa puntualiza que también están trabajando en lentes de forma libre, lo que posibilitará modelar cualquier tipo de estructura: “Por ejemplo, hay muchos modelos del cristalino porque uno intenta aproximar las curvaturas y el índice de refracción con ecuaciones. Nosotros acabamos de desarrollar un método con el que podemos aproximar cualquier curvatura y volverlo gradiente. A partir de esto podemos generar nuevas lentes, cristalinos más precisos. Hemos creado nuevos métodos de trazos de rayos que sirven para cualquier tipo de superficie, ya no estamos limitados a que la superficie sea una cónica, por ejemplo, puede ser dada por cualquier función y nosotros podemos propagar la luz en forma de rayos dentro de los modelos”.

Entre las temáticas de investigación que se abordan en el roadmap están las propiedad biomecánicas de la córnea, los modelos de lentes en el ojo humano, los foto-receptores del ojo, el estado del arte de la óptica adaptativa para evaluar la estructura y función retinal, los avances en lentes de contacto y las neurociencias aplicadas a la salud visual.