Con “El Divo”, su nuevo EP, Julio Ponze rinde un homenaje a Juan Gabriel

Contiene cuatro temas icónicos de “El Divo de Juárez”

Por Mino D’Blanc

Julio Ponze rinde a través de su nuevo EP titulado “El Divo” un homenaje a Juan Gabriel, a través de un proyecto íntimo, emotivo, y profundamente respetuoso. Ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Esta producción compuesta por cuatro canciones icónicas revive la esencia del “Divo de Juárez”, como es conocido también el emblemático artista. Tres de sus clásicos más escuchados a nivel mundial, renacen en la voz de Julio Ponze en versión mariachi y manteniendo vivo el sentimiento mexicano que distingue la obra de Juan Gabriel. Son “Hasta que te conocí”, “Caray” y “Te lo pido por favor”.

El cuarto es “Buenos días, señor sol”, transformado en una cumbia llena de energía, ritmo y una dimensión bailable, con la que Julio Ponze busca conquistar tanto a los seguidores de toda la vida de Juan Gabriel, así como a las nuevas generaciones.

Este EP, en palabras del cantante, es una ofrenda musical de corazón a corazón, creada para generar una conexión profunda con el público, tal como Juan Gabriel lo hacía en cada escenario. “Sin duda, este es un pequeño gran homenaje al artista que nos mostró cómo transformar el dolor en arte y la felicidad en baile y gloria. Ese es “El Divo de Juárez”. Me siento orgulloso de haber formado parte de sus coros en una etapa extraordinaria y maravillosa y, sin duda, lo hago con el respeto y la admiración con que se debe hacer un homenaje al más grande artista que dio México para el mundo entero; con el alma, el corazón y toda la pasión posible, para poder lograr la conexión completa con quien escuche este EP, justo como al gran maestro le hubiera gustado que fuera, mi gran Maestro El Divo”, discernió Ponze.

La producción musical, así como la mezcla y el master de este EP los realizaron los reconocidos y premiados José Antonio Palafox (Díselo Pala) y José Gutiérrez (Pepe G). El video lyric fue diseñado por Johan Ventura (Flakko).