Por Mino D’Blanc

“Una cerveza” es el nuevo sencillo de Trex, mismo que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Una canción fresca, honesta y directa que retrata ese momento universal en el que una persona intenta olvidar a un viejo amor con una chela en la mano y el presente por delante.

Con guitarras cálidas, una base rítmica irresistible y un estribillo hecho para quedarse, “Una cerveza” transforma la pena en una celebración momentánea sin perder la verdad emocional del desamor.

Una cerveza captura escenas cotidianas, la barra, el brindis, la pista y las convierte en un retrato íntimo del desamor moderno. La producción equilibra melancolía y energía bailable, logrando una canción diseñada para que la gente la cante con amigos, suelte el dolor y baile sin culpa.

No por algo los integrantes de Trex describen el sencillo como una catarsis compartida.

Moisés Tamayo apuntó: “es un tema de desamor para curar y olvidar las penas de tu ex tomándote unas cervezas y disfrutando el presente… queremos que se pongan a pistear con nosotros”.

Mauricio Ledesma discernió: “es una experiencia que a muchos les ha pasado. Con una chela más se va la vergüenza y llega el valor; además está muy chingona para bailar y cantar a todo pulmón”.

Y Felipe Romano, quien es el compositor de la canción y quien también es el productor junto con Díselo Pala y Pepe G, puntualizó: “para todos los despechados que recuerdan a su ex en la fiesta. Una canción para desahogarse y recordar que hay que dejar ir lo que no es pa’ uno”.

La mezcla y masterización estuvieron a cargo del propio José Palafox “Díselo Pala”.

“Una cerveza” fue lanzado con su video lyric que acompaña el espíritu vibrante y confesional