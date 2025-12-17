La SSP va por dos obras en 2026; la ampliación del C5 y el nuevo Cereso en Cholula

Erika Méndez

En el año 2026, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) irá por dos obras importantes, la ampliación del C5 Metropolitano y la construcción del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cholula.

En entrevista, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González, explicó que las obras no se llevaron a cabo este año, debido a que dieron prioridad al equipamiento.

Respecto a la ampliación del C5, dijo que ya cuentan con el proyecto, el cual estaba planeado llevarse a cabo en dos fases bajo una inversión de 220 millones de pesos; contará con un área de dormitorio, comedor y oficinas.

Sobre el nuevo Cereso en Cholula, dijo que confían en que este año terminen con la adquisición del terreno para arrancar los trabajos de edificación el próximo año.