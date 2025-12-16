México y EE.UU. acuerdan enfrentar narcodrones en frontera

DW

Ambos países colaborarán para responder los ataques de los carteles de la droga y cooperar más en las extradiciones.

Los gobiernos de EE.UU. y México acordaron estrechar la colaboración en seguridad para responder a los ataques con drones de carteles de la droga en la frontera y a mejorar el trabajo conjunto en las extradiciones y las investigaciones sobre robo de combustible, informó este martes (16.12.2025) el Departamento de Estado.

Representantes de ambos países se reunieron el pasado 11 de diciembre en la Ciudad de México, en la segunda cita del Grupo de Implementación de Seguridad (SIG en inglés), para reforzar la cooperación y garantizar “la seguridad y el bienestar de los ciudadanos a ambos lados de la frontera”, se indicó en un comunicado.

“Ambas naciones se comprometieron a mejorar el intercambio de inteligencia y a conectar plataformas de análisis para prevenir y responder a los ataques con drones en la frontera”, revela el texto.

Estados Unidos y México también acordaron “profundizar y agilizar la colaboración en materia de extradiciones, decomiso de activos e investigaciones sobre robo de combustible”.

Según Washington, la prioridad de este esfuerzo conjunto es “poner fin al tráfico ilícito de fentanilo” por lo que el grupo bilateral “está tomando medidas decisivas contra las instituciones financieras y las personas cómplices en la fabricación, distribución y venta” del estupefaciente y sus precursores químicos.

“Las delegaciones se comprometieron a acelerar los esfuerzos conjuntos para desmantelar organizaciones terroristas extranjeras y otros grupos delictivos, interrumpir los flujos de ingresos ilícitos y contrarrestar las amenazas emergentes”, agregó el Departamento de Estado en su comunicado.

Sheinbaum cuestiona declaración de Trump sobre el fentanilo

Este lunes, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para declarar al fentanilo, droga que ha generado estragos en la población estadounidense en años recientes, como un “arma de destrucción masiva”.

Esta acción significa una continuación de su amplia campaña antinarcóticos, dentro de la que EE.UU. ha bombardeado a unas 25 lanchas en el Caribe y el Pacífico oriental, causando la muerte a al menos 95 tripulantes, y ha designado a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó este martes la declaración de Trump y pidió que primero se atiendan las causas del consumo de fentanilo.

“Se lo he planteado al presidente Trump, tienen que atenderse las causas del consumo, no solamente esta visión de catalogar ahora una de las drogas como arma de destrucción letal”, dijo Sheinbaum en su habitual rueda de prensa.

La presidenta sostuvo que su gobierno aún está “analizando el alcance” del decreto firmado por Trump y reiteró su rechazo a “cualquier intervención” de Estados Unidos en México.

México y EE.UU. tienen en marcha varios esfuerzos conjuntos contra el fentanilo y otras drogas sintéticas.

En el año fiscal 2025, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense incautó unas 12.000 libras de fentanilo, la cifra más baja desde 2021, y más de 70.000 libras de cocaína.