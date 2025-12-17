Gómez Monroy, candidato al CCE, presenta sus propuestas

María Huerta
En el marco de su aspiración a la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Puebla, Luis Alberto Gómez Monroy dio a conocer propuestas y líneas de acción, para fortalecer al sector, en caso de ser electo.
“Es importantisimo porque a veces pensamos que todo la problemática está afuera y no, muchas veces la problemática es adentro”, apuntó.
Señaló que desde el interior de las empresas se debe trabajar con el tema tecnológico, ir a la par de las nuevas eras.
