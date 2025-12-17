Aprueba Cabildo de Puebla modificaciones a estructuras orgánicas de diferentes dependencias

Desde Puebla

Puebla, Pue., 17 de diciembre de 2025.- Como parte de la Décima Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo que fue encabezada por el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, se avalaron diversos puntos a favor de la ciudadanía, y para un mejor desarrollo de la estructura institucional del Ayuntamiento de Puebla.

Se aprobó por mayoría el Dictamen que presentan las y los Regidores integrantes de la Comisión de Gobernación por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, de la Sindicatura Municipal y de la Secretaría de las Mujeres, así como denominación “Industrial de Abastos Puebla”.

También modificaciones de la Estructura Orgánica de la Secretaría General de Gobierno; de la Oficina de la Presidencia; y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Asimismo, avalaron por unanimidad el Dictamen que presentan las y los Regidores integrantes de la Comisión de Gobernación por virtud del cual se aprueban los espacios públicos para la celebración de fiestas tradicionales y festividades patronales 2026 en el Centro Histórico y Zona de Monumentos.

De igual forma, se avaló por unanimidad el Punto de Acuerdo por el que se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto por virtud del cual se reforma el primer párrafo de la fracción VII y sus incisos, a) primer párrafo, c) segundo párrafo y g) cuarto párrafo, del artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.

Dentro de los puntos, se abordó la aprobación por unanimidad correspondiente al Calendario de Sesiones Ordinarias de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla para el año 2026.

Se aprobó por unanimidad el Punto de Acuerdo por el que se solicita la implementación de una campaña permanente de difusión para promover los “Procedimientos para el reconocimiento de personas beneficiarias en lotes por asignar y la corrección de medidas, colindancias, superficie y asignación de lotes ubicados en colonias incorporadas al desarrollo urbano del municipio”.

En materia administrativa, se dio lectura al Informe de la Noticia Administrativa y Estadística de la Administración Pública Municipal, del uno al treinta de noviembre de dos mil veinticinco, que rinde el presidente municipal por conducto de la Secretaría del Ayuntamiento.

Asimismo, se aprobó por mayoría de votos el Dictamen que presentan la y los Regidores integrantes de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, por virtud del cual se aprueba la información financiera del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre de 2025 e integrada por información contable, presupuestaria y programática relativa al mes de noviembre del Ejercicio Fiscal 2025.

De igual forma, se aprobó por unanimidad el Dictamen que presentan la y los Regidores integrantes de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, por virtud del cual se aprueban las solicitudes de jubilación en favor de nueve trabajadoras, así como la actualización documental de las solicitudes aprobadas de dos trabajadoras y dos trabajadores del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

Se aprobó por unanimidad el Dictamen que presentan la y los Regidores integrantes de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, por virtud del cual se aprueba seis solicitudes de pago por extinción de jubilación y cinco solicitudes de pago de extinción de pensión a favor de diversas personas beneficiarias de extrabajadoras y extrabajadores del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

Se aprobó por unanimidad el Dictamen que presentan la y los Regidores integrantes de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, por virtud del cual se aprueban las solicitudes de jubilación en favor de doce trabajadoras y cuatro trabajadores del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

En asuntos generales, las y los regidores aprobaron por unanimidad el Punto de Acuerdo mediante el cual se destina al servicio de la Junta Auxiliar de La Libertad, por el periodo de gestión de la presente administración 2024-2027 el bien inmueble del dominio público municipal identificado como Parque el Cuexcomate.

Asimismo, avalaron por unanimidad el Punto de Acuerdo por el que se aprueba la desafectación, desincorporación y enajenación bajo la figura jurídica de donación a favor del Sistema Municipal DIF del Ayuntamiento de Puebla del bien inmueble propiedad del Municipio de Puebla el cual se destinará para el proyecto de construcción del Centro de Educación Especial Impulsado por el SMDIF con apoyo de la Fundación Nissan.