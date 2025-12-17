En Atlixco, Ariadna Ayala inició rehabilitación a Nexatengo

Desde Puebla
La Presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, inició la rehabilitación con carpeta asfáltica del camino a Nexatengo, una vialidad estratégica para miles de habitantes y estudiantes de la zona.
Con una inversión superior a seis millones de pesos, Ariadna Ayala destacó que esta obra mejorará la movilidad y reforzará la seguridad, al tratarse de un acceso utilizado diariamente y parte de rutas de evacuación.
Ariadna Ayala subrayó que estas acciones forman parte del compromiso de su gobierno para modernizar las entradas y salidas del municipio y garantizar un desarrollo con justicia social.
