A partir de enero, Unidad de Contrainteligencia en Puebla capital 

María Tenahua
A partir del 1 de enero, la secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla capital contará con Unidad de Contrainteligencia.
Hoy, en sesión ordinaria de cabildo, se avalaron las modificaciones a la estructura orgánica de esta dependencia.
En este sentido, la presidenta de la comisión de Seguridad y Justicia del cabildo, Georgina Ruiz Toledo, destacó que el objetivo es brindar mejores condiciones a los policías municipales.
Resaltó que el actual gobierno busca una policía territorial, además de fortalecer la dependencia, para que esté más cerca de la gente.
