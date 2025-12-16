Suinaga ratifica a Mohamed y se ilusiona con la CONCACAF tras el bicampeonato

EL VALLE

Toluca, Méx.– Con el sabor aún fresco del bicampeonato del Apertura 2025 de la Liga MX, el Club Deportivo Toluca confirmó la continuidad de Antonio “Turco” Mohamed como director técnico y fijó la Liga de Campeones de la CONCACAF como uno de los grandes objetivos para el próximo año. Así lo dio a conocer Francisco Suinaga, vicepresidente del club, quien habló del presente deportivo, la estabilidad del proyecto y los retos que se avecinan.

Suinaga aseguró que la permanencia de Mohamed está garantizada y que el estratega argentino se encuentra plenamente comprometido con el club. “Tiene muchas ganas de ganar la CONCACAF. Sabemos que será un desafío importante por el calendario, ya que podríamos disputar instancias decisivas sin seleccionados, pero es una ilusión muy fuerte que él tiene y que compartimos”, señaló.

El directivo destacó la convicción con la que Mohamed llegó a la institución y recordó una anécdota que refleja esa mentalidad ganadora. En su primer encuentro con el propietario del club, Valentín Diez Morodo, el técnico prometió títulos. “Desde ese día mostró una seguridad impresionante. Hoy la realidad es que ya cumplió y esperamos que este proyecto siga creciendo”, comentó.

Suinaga consideró que la adaptación del “Turco” al banquillo escarlata se debe a su madurez y experiencia. Explicó que Mohamed vive una etapa distinta de su vida, con mayor equilibrio emocional y un entorno de trabajo sólido, lo que se traduce en estabilidad para el plantel. “Está tranquilo, motivado y muy contento. Se siente respaldado por el club y eso se nota en el día a día”, afirmó.

De cara a 2026, el vicepresidente reconoció que Toluca enfrentará un calendario apretado y una planeación exigente del plantel. Indicó que el club trabajará con cautela para reforzar al equipo y, al mismo tiempo, manejar con transparencia posibles salidas ante el creciente interés por algunos jugadores.