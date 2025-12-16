Que se necesita para viajar a Estados Unidos desde México: todo lo que debes saber antes de partir

Staff/RG

Viajar a Estados Unidos es un plan emocionante para muchos mexicanos, pero antes de partir es fundamental tener claro que se necesita para viajar a Estados Unidos y preparar con tiempo toda la documentación necesaria para evitar contratiempos en tu llegada.

Además, revisar con anticipación distintas opciones de vuelo suele ser una excelente práctica, ya que aumenta las posibilidades de encontrar vuelos baratos a Estados Unidos, lo que te ayuda a optimizar tu presupuesto y destinar más a actividades, hospedaje o compras durante el viaje.

Pasaporte mexicano: el documento esencial

El primer requisito indispensable para viajar es el pasaporte mexicano vigente. Aunque la mayoría de los países exige que el pasaporte tenga al menos 6 meses de validez, México pertenece al Club de los 6, por lo que su vigencia solo debe cubrir los días de tu viaje.

Para tramitarlo, acude a las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde podrás solicitar vigencias de 1, 3, 6 o 10 años según tu necesidad.

Recomendaciones útiles:

Renueva tu pasaporte con anticipación si está próximo a vencer.

Lleva siempre una copia impresa y una digital guardada en tu correo o nube.

Revisa que tus datos estén correctos para evitar contratiempos en el aeropuerto.

Requisitos para viajar a Estados Unidos: la visa americana

Las personas mexicanas necesitan una visa para ingresar al país, y es importante revisar los requisitos para viajar a Estados Unidos antes de iniciar cualquier trámite. En la página oficial de la Embajada de Estados Unidos en México puedes consultar la lista completa de requisitos de entrada, tipos de visas y cuotas actualizadas. La visa más común para viajes de turismo o visitas familiares es la B1/B2, que permite estancias temporales por motivos recreativos o de negocios.

Tipos de visa americana para mexicanos

La visa B permite realizar actividades como viajes de placer, visitar familiares o amigos, asistir a conferencias o eventos, recibir tratamiento médico no electivo, y realizar negocios sin recibir un salario. Existen otras categorías según el propósito del viaje:

Visa de turista (B-2): para vacaciones y visitas familiares

Visa de negocios (B-1): para reuniones, conferencias y consultas comerciales

Visas de estudiante (F, M, J): para programas académicos o de intercambio

Visas de trabajo (H, L, TN): para empleo temporal o transferencias laborales

Proceso de solicitud de visa

Para tramitar la visa, es necesario:

Completar el formulario DS-160.

Crear una cuenta y pagar la tarifa consular.

Agendar tus dos citas: CAS y Consulado.

A partir de abril de 2025, la tarifa aumentó a 205 USD. Durante la entrevista, un oficial consular revisará tu solicitud, por lo que es importante demostrar vínculos sólidos con México.

Vigencia y renovación de la visa

Una vez aprobada, la visa de turista puede tener una vigencia de hasta 10 años, aunque esto depende de la decisión del oficial consular. Si tu visa vence, puedes renovarla siguiendo un proceso más sencillo que la primera solicitud, en algunos casos sin necesidad de entrevista si cumples ciertos requisitos.

Documentos para viajar a USA: más allá del pasaporte y la visa

Además del pasaporte y la visa, es importante considerar qué documentos para viajar a USA pueden solicitarte al momento de ingresar al país. Entre ellos se encuentran la comprobación de tu vuelo de ida y vuelta y la evidencia de hospedaje durante tu estancia. Estos elementos adicionales ayudan a demostrar que tu visita es temporal y que tienes un itinerario claro.

Formulario I-94

El permiso I-94 es un documento que se otorga a ciertos viajeros extranjeros que ingresan a Estados Unidos, incluyendo a los ciudadanos mexicanos, cuando cruzan por tierra la frontera y tienen como meta ingresar a más de 25 millas al interior del país. Puedes adelantar el trámite del I-94 antes de cruzar la frontera, ingresando al portal oficial del CBP, completando el formulario con tus datos personales y realizando el pago correspondiente, que suele ser de $6 USD.

Si ingresas por avión, el formulario I-94 se genera automáticamente de manera electrónica en el puerto de entrada, sin que sea necesario realizar ningún trámite adicional.

Comprobantes de solvencia económica

Aunque no es un requisito obligatorio en todos los casos, llevar contigo comprobantes bancarios o tarjetas de crédito que demuestren que puedes cubrir tus gastos puede facilitar tu paso por migración. Los oficiales pueden solicitar evidencia de que cuentas con recursos suficientes para tu estancia.

Dirección de hospedaje

También puede solicitarte la dirección del hotel o lugar donde te hospedarás. Tener esta información a la mano, ya sea una reserva de hotel o una carta de invitación de familiares o amigos, agiliza el proceso migratorio.

Visa americana requisitos: documentación necesaria para la entrevista

Para tu cita en el consulado, debes presentar:

Pasaporte vigente (con al menos seis meses de validez después de tu viaje), página de confirmación del formulario DS-160, comprobante del pago de derechos, y hoja de confirmación de la cita Fotografía reciente que cumpla con las especificaciones del Departamento de Estado Documentos que demuestren tu vínculo con México: constancias laborales, estados de cuenta, escrituras de propiedades, actas de nacimiento de hijos, etc.

En algunos casos pueden solicitar documentos que demuestren tu vínculo con México (trabajo, estudios, propiedades o familia). Cuanto más sólida sea tu evidencia de arraigo, mayores serán tus posibilidades de aprobación.

Consideraciones especiales al viajar a Estados Unidos

Viajar con menores de edad

Para viajar a Estados Unidos con un menor de edad desde México necesitas: pasaporte del menor vigente, acta de nacimiento, permiso de salida si el menor viaja solo o con solo uno de los padres (Formato SAM del Instituto Nacional de Migración). Este permiso debe tramitarse por cada menor y cada viaje que realice.

Restricciones sanitarias actuales

Actualmente, Estados Unidos no exige vacunación contra COVID-19 para ingresar al país desde México, independientemente del propósito del viaje. Este cambio se implementó en mayo de 2023. Sin embargo, es recomendable verificar los requisitos vigentes antes de viajar, ya que las políticas pueden modificarse.

No se requieren vacunas específicas para el ingreso de turistas a Estados Unidos, sin embargo, es prudente revisar la página oficial del Centro de Control para la Prevención de la Enfermedad para obtener información actualizada.

Seguro de viaje

Aunque no es obligatorio, se recomienda contratar un seguro de viaje que cubra gastos médicos, cancelaciones o pérdida de equipaje, ya que la atención médica en Estados Unidos puede ser costosa. Un seguro adecuado te protege ante imprevistos y te brinda tranquilidad durante tu estancia.

Declaración de dinero en efectivo

Si transportas más de $10,000 dólares en efectivo (o el equivalente en pesos mexicanos), debes declararlo. Es importante tener en cuenta que esta regla se aplica tanto al entrar como al salir del país.

Preguntas Frecuentes

¿Cuánto tiempo puedo permanecer en Estados Unidos con visa de turista?

La mayoría de las veces, cuando tu pasaporte tiene una vigencia de 6 meses o más, el oficial concede un tiempo de estancia de hasta 180 días (o 6 meses) en Estados Unidos con visa de turista. Indicará tu fecha límite de salida del país con un sello en tu pasaporte. Es fundamental respetar este plazo para evitar problemas en futuros viajes.

¿Necesito el formulario I-94 si viajo en avión?

Si ingresas por avión, el formulario I-94 se genera automáticamente de manera electrónica. Solo necesitas tramitarlo previamente si viajas por tierra y planeas adentrarte más de 25 millas en territorio estadounidense o permanecer más de 30 días.

¿Puedo usar mi licencia de conducir mexicana en Estados Unidos?

Sí, puedes manejar en Estados Unidos con tu licencia mexicana, siempre y cuando esté vigente y en buen estado. La mayoría de los estados permiten que los turistas usen su licencia nacional para conducir por un periodo determinado, que generalmente es de hasta 3 meses.

¿Qué pasa si me niegan la visa?

Si tu solicitud es denegada, puedes volver a aplicar en cualquier momento. Es importante identificar las razones del rechazo y fortalecer tu documentación para una nueva solicitud. En algunos casos, puede ser útil consultar con un abogado de inmigración.

¿Necesito contratar un seguro médico para viajar a Estados Unidos?

Aunque no es obligatorio para ingresar al país, es altamente recomendable. El sistema de salud estadounidense es costoso y cualquier emergencia médica puede generar gastos significativos. Un seguro de viaje te protege financieramente ante imprevistos.

Antes de volar: tu checklist final para un viaje sin contratiempos

Ahora que ya tienes la información clave para organizar tu viaje con anticipación, es momento de asegurarte de que todo esté en orden antes de salir. Preparar tus documentos, revisar tus trámites con tiempo y mantenerte pendiente de las recomendaciones oficiales te ayudará a vivir una experiencia más tranquila y sin imprevistos.

Si aún te preguntas que se necesita para viajar a Estados Unidos, este es el momento ideal para revisar tu lista final y confirmar que cada punto esté completo. Recuerda consultar fuentes oficiales de manera regular para asegurarte de que los requisitos actuales se mantengan vigentes.