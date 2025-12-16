Cae avioneta en Santa María Totoltepec; reportan personas fallecidas

EL VALLE

Toluca, Méx.- Un accidente aéreo registrado al mediodía de este lunes en la colonia Santa María Totoltepec dejó un saldo de 10 personas fallecidas, luego de que una avioneta se desplomara en una zona industrial, a la altura de la empresa CRISA y cerca de la planta de Bimbo.

De acuerdo con información del titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, la aeronave pertenecía a la empresa Servicios Aéreos Estrella y a bordo viajaban 10 personas: ocho pasajeros, el piloto y el copiloto. Tras el impacto, seis cuerpos han sido recuperados hasta el momento en el sitio del siniestro.

La avioneta habría despegado de Acapulco, Guerrero, y se precipitó en las inmediaciones de una bodega de residuos industriales, cerca del campo de futbol San Antonio, en el Callejón de San Pedro Totoltepec, en los límites entre Toluca y San Mateo Atenco.

La zona fue acordonada y considerada de alto riesgo debido a la cercanía de tanques de diésel, por lo que se desplegó un amplio operativo de seguridad y atención a emergencias.

En el lugar laboraron ambulancias y paramédicos, policías municipales y estatales, bomberos de Toluca y Metepec, personal del SUEM, así como elementos de la Marina y de la Guardia Nacional, quienes realizaron las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.