PAN Puebla presenta denuncia por presunto desvío de recursos y conflicto de interés en San Martín Texmelucan

Staff/RG

El Comité Directivo Estatal presentó una denuncia formal ante las autoridades competentes para que se investiguen presuntos actos de desvío de recursos públicos, conflicto de interés y nepotismo en el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, encabezado por el presidente municipal Juan Manuel Alonso Ramírez.

La denuncia expone una red de intereses y prácticas de opacidad que podrían vulnerar los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas en la administración municipal.

Uno de los señalamientos se refiere al Contralor Municipal, Antonio Juárez Hernández, quien tiene la obligación de fiscalizar el uso de los recursos públicos. Acción Nacional advierte un posible conflicto de interés por un vínculo familiar con la titular de Catastro, área sujeta a supervisión de la Contraloría, lo que podría afectar la imparcialidad del proceso.

Asimismo, el PAN señala un patrón reiterado de nepotismo en la administración municipal, donde familiares directos del alcalde ocupan cargos estratégicos y se han otorgado contratos y pagos millonarios a personas cercanas al edil, incluidos familiares políticos, lo que refuerza la presunción de un uso indebido de recursos públicos.

El Partido Acción Nacional exige a las autoridades competentes una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial, así como la aplicación de la ley a los funcionarios que resulten responsables. Asimismo, demanda que se garantice la autonomía de los procesos de fiscalización y auditoría en el gobierno municipal.

El PAN Puebla reafirma su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el combate frontal a la corrupción, en defensa de los recursos públicos y del derecho de las y los texmeluquenses a un gobierno honesto.