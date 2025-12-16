Suma más de 2 mil nuevos empleos Puebla capital, de octubre a noviembre de 2025

Staff/RG

El municipio reportó 2 mil 830 nuevos empleos entre ambos meses y se ubicó como la cuarta capital del país con más generación de empleo

Un total de 2 mil 830 nuevos empleos fueron creados de octubre a noviembre del presente año, en el municipio de Puebla, de acuerdo con el más reciente reporte de trabajadores afiliados al IMSS, emitido por la propia paraestatal.

El informe indica que cerca de la mitad de estos, el 45.4 por ciento, equivalente a mil 285 nuevos puestos de trabajo se abrieron en la división de servicios para empresas, para personas y hogares, seguido por los rubros de transporte y comunicaciones, servicios sociales y comunales; por último, en el sector industria de la construcción.

Es preciso destacar que no es el primer mes que el municipio de Puebla presenta incrementos en el número de creación de nuevos empleos, pues entre septiembre y octubre también de 2025, las cifras oficiales del IMSS revelaron que se crearon 2 mil 341 nuevos empleos.

Además, por estos datos, la ciudad de Puebla destacó como la cuarta a nivel nacional en la generación de empleos, en el mismo periodo de comparación, entre las ciudades capitales, después de la Ciudad de México, Monterrey y Culiacán.

Al respecto, el secretario de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas, reiteró su compromiso y el del alcalde Pepe Chedraui Budib de mantener el apoyo a las y los empresarios del municipio de Puebla, promoviendo condiciones para que generen nuevos empleos formales, a través de acciones y políticas públicas como las Ferias de Empleo, reclutamientos, el servicio de la Oficina de Gestión Empresarial, y mediante los programas Incentiva Puebla y Tu Crédito Imparable.