Ariadna Ayala impulsa vialidades más seguras con alumbrado solar en Atlixco

Desde Puebla
La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala inauguró el nuevo sistema de alumbrado público solar en la carretera federal Puebla–Huajuapan de León.
El proyecto contempla la instalación de 58 luminarias solares LED, con paneles monocristalinos y postes de 9 metros, consolidando un sistema sustentable y de bajo impacto ambiental.
You may also like
-
En Atlixco, detienen a dos por riña en la colonia Altavista
-
Tonantzin Fernández enciende la navidad en San Pedro Cholula
-
En Amozoc, Margarito de la Rosa entregó patrullas y unidades tácticas
-
Denuncian supuesto aliento alcohólico de operador de transporte público en Huauchinango
-
Tonantzin Fernández impulsa la rehabilitación de la calle 5 de Mayo en Santiago Mixquitla