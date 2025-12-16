Ariadna Ayala impulsa vialidades más seguras con alumbrado solar en Atlixco

Desde Puebla

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala inauguró el nuevo sistema de alumbrado público solar en la carretera federal Puebla–Huajuapan de León.

El proyecto contempla la instalación de 58 luminarias solares LED, con paneles monocristalinos y postes de 9 metros, consolidando un sistema sustentable y de bajo impacto ambiental.