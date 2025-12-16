Elección del auditor y otros pendientes pasarán al próximo período del Congreso: Pavel Gaspar

Jorge Barrientos

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Puebla, Pavel Gaspar, informó que aún existen asuntos pendientes en la agenda legislativa, entre ellos la elección del auditor, los cuales serán abordados durante el siguiente periodo de sesiones.

En entrevista, el legislador señaló que, si bien el Congreso ha avanzado en diversos temas, algunos procesos requieren mayor análisis y acuerdos entre las distintas fuerzas políticas, por lo que su resolución fue programada para el próximo periodo ordinario.

“Tenemos pendientes importantes, como la elección del auditor, así como otros temas que por su relevancia deben tratarse con responsabilidad. Estos asuntos se estarán sacando en el siguiente periodo de sesiones”, afirmó Gaspar.

Asimismo, el líder del Congreso del Estado dio a conocer que ya ha dialogado con el secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez, para coordinar acciones que refuercen la seguridad pública y permitan acompañar a los hermanos migrantes que regresan a la entidad durante las fiestas decembrinas.

Detalló que esta coordinación estará enfocada principalmente en la región de la Mixteca poblana, donde cada año se registra un importante retorno de migrantes, con el objetivo de brindarles protección y garantizar traslados seguros hasta sus comunidades de origen.

Pavel Gaspar subrayó que estas acciones buscan prevenir delitos y ofrecer tranquilidad tanto a los migrantes como a sus familias, reiterando el compromiso del Congreso de Puebla de impulsar medidas que fortalezcan la seguridad y el bienestar social.

Finalmente, indicó que la agenda del próximo periodo legislativo contemplará, además de estos pendientes, otros temas de interés para la entidad, con el compromiso de fortalecer el trabajo parlamentario y atender las demandas de la ciudadanía poblana.

Pavel Gaspar y Araceli Celestino reconocen la aportación de las y los migrantes poblanos

En rueda de prensa, la diputada Araceli Celestino y , acompañada del líder del Congreso del Estado, el diputado Pavel Gaspar Ramírez reconocieron el esfuerzo, la dignidad y la invaluable aportación de las y los migrantes poblanos, quienes han convertido sus sueños que cruzan fronteras en bienestar para sus familias y desarrollo para sus comunidades de origen.

Durante su intervención , Celestino Rosas, dijo que la comunidad migrante realiza un trabajo honesto y respetable, además de sostener a distancia a miles de familias poblanas, contribuir al crecimiento económico y participar activamente en obras de infraestructura en diversos municipios del estado. Destacó también el profundo amor que mantienen por Puebla y la preservación de tradiciones que llevan consigo a distintas regiones de Estados Unidos.

Celestino Rosas resaltó que el diputado Pavel Gaspar Ramírez, de origen migrante, representa una causa legítima de la comunidad, al haber vivido en carne propia la experiencia migratoria y comprender las necesidades, sentimientos y retos que enfrentan las y los poblanos en el exterior.

Durante su mensaje, informó que desde el Congreso se han impulsado acciones concretas de acompañamiento, como la reasignación de 8 millones de pesos en la Ley de Ingresos 2026, recursos destinados a la protección, asistencia y apoyo de familias migrantes, los cuales ya cuentan con respaldo legislativo.

Asimismo, calificó como un hecho histórico la aprobación de la representación de un diputado migrante, lo que permitirá que, a partir de las próximas elecciones, la comunidad migrante tenga voz y voto en el Congreso del Estado, dejando de ser únicamente beneficiaria de políticas públicas para convertirse en actor activo en la toma de decisiones.

La diputada detalló que se han realizado mesas de trabajo y foros en territorio, lo que ha permitido fortalecer el trabajo legislativo en favor de la movilidad humana. También destacó la coordinación con la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como el acompañamiento al programa México te abraza, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Entre los beneficios logrados, mencionó el apoyo de la Financiera del Bienestar para que las remesas lleguen al 100 por ciento sin cobros, acción que ha beneficiado directamente a la comunidad migrante. Agregó que estas gestiones han facilitado el acceso a programas sociales para las familias.

Intervención del líder del Congreso

En su intervención, el líder del Congreso, Pavel Gaspar Ramírez, afirmó que la causa migrante es una prioridad legislativa y un compromiso permanente del Poder Legislativo. Señaló que el Congreso ha actuado con diálogo, consenso y unidad, logrando que todas las fuerzas políticas respalden iniciativas en favor de las personas migrantes. Subrayó que el reconocimiento de la representación migrante en el Congreso marca un antes y un después, al garantizar que las y los poblanos en el exterior participen activamente en la construcción de leyes y políticas públicas.

Asimismo, refrendó el compromiso de continuar impulsando reformas y exhortos para fortalecer la movilidad humana, la protección de derechos, el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes deportados, y el acompañamiento a trabajadores agrícolas en el extranjero, a través de las casas de representación en Nueva York, Nueva Jersey, Chicago y Los Ángeles, California.

Con ello, concluyeron, el Congreso del Estado reafirma su compromiso de colocar a la comunidad migrante en el centro de las decisiones públicas, con un enfoque humanista, de justicia social y de reconocimiento a su aportación histórica al desarrollo de Puebla.