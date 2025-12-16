Congreso acompaña a comunidad migrante con acciones concretas: Araceli Celestino

Desde Puebla

El Congreso del Estado ha realizado acciones concretas para acompañar a la comunidad migrante, a través de reformas y ajustes al marco legal, la apertura de espacios de diálogo, el fortalecimiento de programas y la reasignación de recursos para atender a este grupo, señaló la diputada Araceli Celestino Rosas.

En rueda de prensa, la legisladora indicó que las y los migrantes son parte fundamental en el desarrollo económico de la entidad y del país, por ello, es necesario resaltar sus contribuciones al bienestar del Estado.

Derivado de lo anterior, anunció que este jueves 18 de diciembre, en el marco de la conmemoración por el Día Internacional del Migrante, se llevará a cabo un conversatorio en el Congreso del Estado, que incluirá la presentación de libros y del Reporte Agenda Migrante Puebla No. 17.

Asimismo, la diputada resaltó que el Poder Legislativo mantiene su vinculación con la comunidad migrante, escuchando sus necesidades y atendiéndolas mediante modificaciones al marco legal.

Araceli Celestino recordó que, previo a la aprobación de la Ley de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2026, se avaló la reasignación de ocho millones de pesos para el Instituto Poblano de Asistencia al Migrante (IPAM), con lo que se refrenda el compromiso de velar por el bienestar de este sector.