De Tlaxcala y EdoMéx, las placas de mayoría de vehículos foráneos que cometen infracciones en Puebla

Inicia operativo para sancionar unidades con placas externas que violen reglamento

“No más choques por negligencia y exceso de velocidad”: Alejandro Armenta

Cámaras registraron más de 5 millones de captaciones por exceder los límites de velocidad: Silvia Tanús.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Operativo Monitor Vial para sancionar a placas foráneas, pone en marcha el Gobernador del Estado, Alejandro Armenta, ante más de 5 millones de capacitaciones de vehículos que transitan a exceso de velocidad, de los cuales, más de 4 millones corresponden a matrículas de otro estado.

El mandatario estatal señaló que las calles y carreteras de Puebla no son pistas de velocidad, por lo que quien infrinja la ley será sancionado. “Tenemos que cuidar a la población, no queremos más choques ni arrancones, ni queremos que haya accidentes provocados por gente negligente que cree que está en una pista o en un autódromo. Asumamos la responsabilidad de manejar un automóvil”.

La secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús detalló que los estados con presencia de exceso de calidad son: Tlaxcala con más de un millón; Estado de México con 818 mil placas; Morelos con 590 mil; Ciudad de México con 248 mil y Veracruz con 216 mil reportes.

Detalló que de 2024 a 2025, los siniestros viales aumentaron 383 por ciento; las personas lesionadas crecieron 153 por ciento y las defunciones 155 por ciento. A esta crisis se suma un fenómeno que ha potencializado el peligro, el uso de placas foráneas para evadir las cámaras de foto infracción.

Tanús Osorio enfatizó que no se permitirá que la imprudencia cobre más vidas, por ello aclaró que la medida no es recaudatoria, ni pretende inhibir el turismo, ya que los operativos están dirigidos exclusivamente a vehículos con placas foráneas que excedan los límites de velocidad, a fin de detenerlos oportunamente, para prevenir accidentes o afectaciones a terceros.

En su intervención, el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez, destacó que se trabaja de manera estrecha y coordinada con autoridades de la zona metropolitana, a fin de respaldar la actuación de los agentes de la Secretaría de Movilidad y Transporte, durante los operativos implementados en materia de vialidad.