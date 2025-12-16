Entregan reconocimientos a “Niños Calculadora”

Desde Puebla

Puebla, Pue., 16 de diciembre de 2025.- Por obtener el más alto puntaje en el Campeonato Mundial de Cálculo Mental en Alemania las y los “Niños Calculadora” recibieron un reconocimiento de manos del presidente municipal, Pepe Chedraui Budib.

Acompañado por el secretario del Ayuntamiento, Joaquín Espidio, el alcalde dio la bienvenida a las y los pequeños prodigios en matemáticas en el Salón de Cabildo de Palacio Municipal, donde las y los reconoció por sus habilidades y destreza.

*Pepe Chedraui recibe reconocimiento nacional por liderazgo en transparencia fiscal*

– _Refrenda su compromiso con el uso responsable de los recursos públicos y la apertura institucional_

Puebla, Pue., 16 de diciembre de 2025.- El Gobierno de la Ciudad que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, destacó entre 60 gobiernos municipales evaluados a nivel nacional por sus resultados en rendición de cuentas, manejo responsable de recursos y apertura informativa, consolidando avances sostenidos respecto al año anterior.

El presidente municipal Pepe Chedraui encabezó la ceremonia de entrega del reconocimiento otorgado por ARegional al Gobierno de la Ciudad, tras haber obtenido el primer lugar nacional en la evaluación de desempeño del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de los Municipios 2025.

Durante su mensaje, el alcalde reconoció la importancia de recibir premios por este trabajo; sin embargo, instó a todas y todos los integrantes del Gabinete Municipal a redoblar esfuerzos y seguir trabajando para mantener los resultados en las evaluaciones en materia de transparencia.

Afirmó que desde el Gobierno de la Ciudad mantiene la visión de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum y del gobernador, Alejandro Armenta, respecto a la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la confianza ciudadana. Asimismo, hizo un llamado a sus homólogos para que continúen con los esfuerzos en materia de transparencia a favor de la ciudadanía.

Por su parte Laura E. García, coordinadora General de Transparencia y Municipio Abierto reconoció al Gobierno de la Ciudad por su trabajo en transparencia y eficacia en beneficio del interés público consolidándose como referente en la materia.

“Confirmamos la sinergia existente entre la ciudadanía y el Gobierno de la Ciudad para garantizar la transparencia, el acceso a la información y el gobierno abierto. Nuestro compromiso es claro: informar con responsabilidad, abrir los datos y rendir cuentas porque estamos convencidos de que una ciudadanía informada fortalece la confianza”, mencionó.

Mientras que Héctor Romay González Cobián, tesorero municipal, afirmó que este es un momento muy especial en el Gobierno de la Ciudad, porque este no es solo un reconocimiento a la gestión financiera, sino también al compromiso con la rendición de cuentas y el manejo de la hacienda municipal.

Asimismo, Cutberto Anduaga, director general de ARegional, destacó el esfuerzo realizado por las diferentes dependencias que conforman el Gobierno de la Ciudad para informar a la ciudadanía de manera abierta, actualizada y de fácil entendimiento, logrando así el primer lugar en todo México.

Durante el acto, se destacó que esta evaluación considera variables relacionadas con el cumplimiento de la transparencia y la rendición de cuentas, derivadas de ordenamientos legales específicos como la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

El Gobierno de la Ciudad alcanzó una calificación de 97.45 puntos de un total de 100, posicionándose como el mejor evaluado entre 60 gobiernos municipales del país. Este resultado representa un avance significativo, ya que el Municipio de Puebla ascendió tres posiciones respecto al cuarto lugar obtenido en 2024, además de incrementar su calificación en más de seis puntos porcentuales.