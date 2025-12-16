Regidores de Morena avalan anteproyecto de egresos 2026 para Puebla capital 

María Tenahua

En comisión de Patrimonio y Hacienda del cabildo, discutieron el presupuesto de egresos del 2026 por un techo financiero de siete mil 470 millones de pesos.

Por ello, el tesorero municipal, Héctor González, presentó el anteproyecto.

No obstante, los regidores de oposición recriminaron que se les convocara con una hora de anticipación, para sesionar de manera extraordinaria y avalar un dictamen de 119 hojas.

Mientras, el tesorero municipal resaltó que este lunes se aprobó la ley de ingresos del 2026 en el Congreso del estado, con un crecimiento de 1.8 por ciento.

Dijo que las prioridades el próximo año son seguridad y servicios públicos.

Los regidores de Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano, Carlos Montiel Solana y María Esther Ortiz Pérez, señalaron de irresponsable el sesionar sin antes analizar el anteproyecto.

Finalmente, se aprobó con tres votos a favor.