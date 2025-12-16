Video: Ya fue desalojado el terreno donde se asentaba el tianguis de autos de Villa Verde

En ese predio se construirán viviendas del ISSSTE

María Huerta

Tras años de operación, el tianguis de autos Villa Verde fue desalojado y, en su lugar, se construirán viviendas del ISSSTE.

Cabe destacar que, tras el anuncio de su reubicación en dos sedes, aún se desconoce su ubicación.

El domingo 14 de diciembre, concluyó una década de controversia legal que mantenía en vilo uno de los puntos de comercio automotriz más importantes de la capital.