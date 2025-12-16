Rodríguez Regordosa presentó sus propuestas como candidato al CCE

María Huerta
El candidato a la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Puebla, Herberto Rodríguez Regordosa, presentó sus propuestas y visión a futuro, que buscará impulsar, con el objetivo de fortalecer la competitividad y el desarrollo del sector empresarial en la entidad.
“Siempre he tenido un compromiso con los temas sociales, a lo largo de mi vida he aprendido de mis errores, he fundado, desarrollado varias empresas, en total 15 desde el sector de manufactura, inmobiliario, servicios y tecnología”, dijo.
Durante conferencia de prensa, añadió que entre sus principales compromisos es hacer que Puebla crezca económicamente.
You may also like
-
Congreso acompaña a comunidad migrante con acciones concretas: Araceli Celestino
-
Elección del auditor y otros pendientes pasarán al próximo período del Congreso: Pavel Gaspar
-
Oficial. Secretaría de Salud descarta emergencia en México por súper gripe H3N2; insta a vacunarse contra la influenza: “Tenemos suficiente vacuna”
-
Claudia Sheinbaum condena trifulca en Congreso de la Ciudad de México
-
PAN Puebla presenta denuncia por presunto desvío de recursos y conflicto de interés en San Martín Texmelucan