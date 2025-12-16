Rodríguez Regordosa presentó sus propuestas como candidato al CCE

María Huerta

El candidato a la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Puebla, Herberto Rodríguez Regordosa, presentó sus propuestas y visión a futuro, que buscará impulsar, con el objetivo de fortalecer la competitividad y el desarrollo del sector empresarial en la entidad.

“Siempre he tenido un compromiso con los temas sociales, a lo largo de mi vida he aprendido de mis errores, he fundado, desarrollado varias empresas, en total 15 desde el sector de manufactura, inmobiliario, servicios y tecnología”, dijo.

Durante conferencia de prensa, añadió que entre sus principales compromisos es hacer que Puebla crezca económicamente.