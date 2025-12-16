Joven de Venustiano Carranza fue asesinado a machetazos y tirado a orillas de la autopista México-Tuxpan

Desde Puebla
Un hombre fue asesinado a machetazos y su cuerpo encontrado a orillas de la autopista México-Tuxpan en los límites de Puebla con Veracruz.
Pedro González Clemente, originario de la comunidad de San José perteneciente al municipio de Venustiano Carranza Puebla, estaba desapareció desde el 13 de este diciembre, es decir hace 3 días.
Su cuerpo fue encontrado a orilla de la autopista México-Tuxpan, ya en los límites de Tihuatlán, Veracruz, con Venustiano Carranza, Puebla.
Pedro González presentaba 5 machetazos.
La desaparición de esta persona fue reportada el día sábado y mediante redes sociales círculo una imagen del hoy occiso, se solicitaba colaboración para dar con su paradero.
You may also like
-
Rodríguez Regordosa presentó sus propuestas como candidato al CCE
-
Video: Ya fue desalojado el terreno donde se asentaba el tianguis de autos de Villa Verde
-
Oficial. Secretaría de Salud descarta emergencia en México por súper gripe H3N2; insta a vacunarse contra la influenza: “Tenemos suficiente vacuna”
-
Claudia Sheinbaum condena trifulca en Congreso de la Ciudad de México
-
Intentan linchar a presunta pareja de presuntos ladrones en Texmelucan