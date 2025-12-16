Joven de Venustiano Carranza fue asesinado a machetazos y tirado a orillas de la autopista México-Tuxpan

Desde Puebla

Un hombre fue asesinado a machetazos y su cuerpo encontrado a orillas de la autopista México-Tuxpan en los límites de Puebla con Veracruz.

Pedro González Clemente, originario de la comunidad de San José perteneciente al municipio de Venustiano Carranza Puebla, estaba desapareció desde el 13 de este diciembre, es decir hace 3 días.

Su cuerpo fue encontrado a orilla de la autopista México-Tuxpan, ya en los límites de Tihuatlán, Veracruz, con Venustiano Carranza, Puebla.

Pedro González presentaba 5 machetazos.

La desaparición de esta persona fue reportada el día sábado y mediante redes sociales círculo una imagen del hoy occiso, se solicitaba colaboración para dar con su paradero.