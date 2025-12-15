Toluca bicampeón, tras una maratónica serie de penales ante Tigres

ESPN

Alexis Vega reapareció 50 días después y anotó dos penales para guiar a Toluca a su primer bicampeonato en torneos cortos

Alexis Vega le dio a Toluca su primer bicampeonato en torneo cortos. El capitán y figura de los Diablos se sobrepuso a una lesión que lo alejó de las canchas por 50 días, incluida toda la Liguilla, y con dos cobros de penal perfectos llevó a los escarlatas al título 12 en la historia.

Como un cuento de hadas y con mucho nerviosismo, el partido se extendió a penales (9-8) luego de que los Diablos ganaron 2-1 en los 90 minutos, poner el marcador global 2-2 y extender hasta la prórroga y luego los penales.

Por parte de Toluca, fueron Helinho y Paulinho quienes marcaron los goles que le dieron vida a la afición escarlata, quienes verdaderamente vivió una fiesta en el Estadio Nemesio Diez y se involucró en todo momento para alentar al equipo.

Del lado de los felinos, fue Fernando Gorriarán quien abrió el marcador en el partido apenas en la primera mitad y complicó todo para los de casa. Además, Gignac salió con molestias en el hombro y recibió hielo en dicha zona luego de que en el juego tuvo un altercado con el cuarto árbitro Luis Enrique Santander.

El juego fue ríspido por muchos momentos y el silbante César Arturo Ramos dejó que corrieran algunas jugadas sin frenar el encuentro, lo que causó, por momentos, molestia de la afición escarlata.

Los tiempos extras se jugaron con el corazón más que con piernas y mente. El cansancio fue evidente y las opciones de gol reales fueron muy pocas para ambos equipos, quienes parecieron entrar en treguar hacia los penales.

En los penales, el drama no fue menor. El marcador desde el manchón penal fue de 9-8 a favor de los escarlatas, con fallos por ambos lados al por mayor y oportunidad de capitalizar el título. Hasta los porteros cobraron en los más de 20 disparos que se realizaron, pero al final Toluca se impuso.

Mohamed hizo cambios en la portería

Luis García fue el arquero titular del Toluca para la final de vuelta en lugar de Hugo González. La decisión fue meramente técnica, por cábala y pensando en posibles penales, por lo que no tuvo nada que ver el error de Hugo en el juego de ida, mismo que resultó en gol de Tigres.

Alexis Vega volvió a jugar desde octubre

El capitán escarlata no salía ni a la banca desde finales de octubre, cuando jugó por última vez en la jornada 15 ante Pachuca. El delantero esperó toda la liguilla para salir a la banca por primera vez desde dicho encuentro y entrar de cambio al minuto 80 del encuentro.

Gignac se encaró con el cuarto árbitro

El delantero de Tigres se hizo de palabras con Luis Enrique Santander en la línea de banda luego de una falta que le hicieron en medio campo al final del primer tiempo. El francés reclamó de forma muy airada y Santander aguantó la presión pese a que le contestó en un par de ocasiones. Cuando Gignac salió de cambio, le pusieron hielo en el hombro y estuvo muy cerca de los silbantes, aunque más calmado.

Maratónica serie de penales en final

Luego de 180 minutos de final, y tras el empate a dos goles, el partido se extendió a tiempos extras para definir a un campeón. Los jugadores recibieron atención médica en la cancha para estar en mejor forma física para el esfuerzo extra. Luego de media hora más de juego, la final se fue a penales para la definición del título.

Toluca gana 9-8 en penales, que es el mayor número de goles combinados (17) en una victoria directa en una final de la Liga MX.

¿Quién fue el héroe de la final?

Alexis Vega fue el héroe del Toluca. Tras no jugar desde octubre, el capitán escarlata entró de cambio al minuto 80 y cobró dos penales en la tanda para darle el título 12 al Toluca y el bicampeonato en torneos cortos.

El momento que cambió el partido

El gol de Paulinho que significó el segundo tanto para los Diablos fue el momento de la noche debido a que eso le permitió a los de casa igualar el marcador global y extender el encuentro hasta los penales.

Once inicial de Toluca

Luis García, Everardo López, Federico Pereira, Franco Romero, Jesús Gallardo, Nicolás Castro, Santiago Simón, Marcel Ruiz, Jesús Angulo, Helinho, Paulinho.

Once inicial de Tigres

Nahuel Guzmán, Juan José Sánchez Purat, Joaquim, Marco Farfán, Jesús Garza, Fernando Gorriarán, Rómulo Zanré, Juan Brunetta, Diego Lainez, Ángel Correa, André-Pierre Gignac.