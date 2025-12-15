Sentencia condenatoria para ex presidenta municipal de Amanalco

EL VALLE

Toluca, México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, obtiene por parte de un juez, sentencia condenatoria para María Elena Martínez Robles, ex Presidenta Municipal de Amanalco, por el delito de homicidio calificado en agravio del síndico Miguel Ángel Lara de la Cruz y su escolta, Guillermo Jerónimo, hechos registrados el 25 de enero de 2023. Con los datos de prueba aportados por esta Fiscalía, la Autoridad Judicial determinó la culpabilidad de María Elena Martínez Robles en este ilícito, y fijó el próximo martes como fecha para la audiencia de individualización de sanciones.

La investigación de la Fiscalía mexiquense, logró precisar que las víctimas, en el ejercicio de su función pública, por instrucciones de su superior jerárquica, la entonces presidenta municipal, fueron enviados a una zona de alto riesgo dominada por grupos delincuenciales con presencia en la región, de la cual nunca regresaron con vida.

Mientras que la investigación, estableció que María Elena Martínez Robles ordenó de manera directa a integrantes de un grupo criminal con orígenes en Michoacán, que privaran de la vida al Síndico municipal con el fin de poder seguir controlando las decisiones al interior de la administración municipal.

Por lo que la ex alcaldesa, fue detenida como resultado como parte de la Operación “Enjambre” con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM).Cabe mencionar que las acciones de la Operación “Enjambre”realizadas de manera conjunta por el Gobierno de México a través de la SSPC, DEFENSA, MARINA, GN, Centro Nacional de Inteligencia (CNI), así como el Gobierno del Estado de México a través de la SSEM, han permitido obtener sentencia condenatoria en contra de 10 de los 16 objetivos detenidos.

Entre los sentenciados se encuentran expolicías municipales de Nicolás Romero, mandos de seguridad de Tlatlaya y Coatepec Harinas, el exsubdirector de Seguridad Ciudadana de Naucalpan, exservidores públicos de Santo Tomás y el exdirector de Seguridad Pública de Acambay.