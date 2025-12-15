Se quita la vida estudiante de la UTXJ: era originario de Huauchinango

Abelardo Domínguez

Un joven de 18 años, identificado como Jonathan, estudiante de la Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez (UTXJ), fue localizado sin vida en una vivienda ubicada en la calle Zaragoza, en el municipio de Xicotepec.

Jonathan de 18 años de edad, fue localizado en el interior de su cuarto que rentaba el cual estaba en el tercer piso colgando de una cuerda: en el sitio había una laptop, un teléfono celular y unas sandalias, además de un recado póstumo, sin que se haya revelado su contenido.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y servicios de emergencia, así como personal de la Fiscalía, quienes realizaron las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado al anfiteatro distrital para los trámites legales y su posterior entrega a familiares.

