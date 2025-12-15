Entregan la presea de Ciencia y Tecnología “Luis Rivera Terrazas”

-Se reconoce a quienes contribuyen al bienestar y la transformación de la sociedad poblana

Desde Puebla

Con el objetivo de fortalecer la cultura de la investigación, estimular la generación de conocimiento y reconocer a quienes, mediante su trabajo, contribuyen al bienestar y la transformación de la sociedad poblana, el Congreso del Estado llevó a cabo la Ceremonia de Entrega de la Presea de Ciencia y Tecnología “Luis Rivera Terrazas”.

Durante este evento, el diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta, presidente de la Comisión de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, señaló que la LXII Legislatura tiene la convicción de que la ciencia es una herramienta fundamental para impulsar el bienestar social.

Asimismo, el legislador destacó que la ciencia también puede enriquecer el patrimonio cultural, estimular la capacidad para generar conocimiento científico y técnico, ser fuente de autonomía, creación y capacidades, y ser un instrumento decisivo en el desarrollo.

“Por eso la ciencia es el alma de la prosperidad de las naciones y la fuente divina de todo el progreso”, señaló el diputado.

Las y los galardonados con la Presea de Ciencia y Tecnología “Luis Rivera Terrazas”, son:

-Investigación en Ciencias Básicas y Humanidades:

Físico Matemáticas, Ciencia de la Tierra e Ingeniería: José Martínez Carranza

-Biología, Química, Ciencias de la Vida, Biotecnología, Ciencias Agropecuarias, Medicina y Ciencias de la Salud: Carlos Enrique Ochoa Velasco.

-Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias de la Conducta: Concepción Angélica Mendieta Ramírez.

Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico:

-Innovación, Diseño, Desarrollo Tecnológico, Ingenierías, Ambiente, Desarrollo Sustentable, Energías Renovables, Alimentos y Agroindustrias: Jorge Raúl Cerna Cortez.

Divulgación de la Ciencia y la Tecnología:

-Ciencias Exactas, Tecnología, Naturales, Sociales, Artes y Humanidades: Areli Montes Pérez.

Al hacer uso de la palabra, la titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Estado, Celina Peña Guzmán, señaló que la entrega de la Presea de Ciencia y Tecnología “Luis Rivera Terrazas”, es mucho más que un acto protocolario, “es un acto de justicia y una declaración de principios, que tiene el espíritu de consolidar a Puebla como uno de los polos académicos y científicos más importantes del país”.

En representación del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pavel Gaspar Ramírez, el Secretario General del Congreso, Julio Leopoldo de Lara Valera, mencionó que la presea no se entrega al azar, es el resultado de un proceso serio, técnico y riguroso, que evalúa trayectorias, aportaciones, impacto social, producción científica, formación de nuevas generaciones y beneficios concretos para la sociedad.

Este evento también estuvo presidido por las diputadas Xel Arianna Hernández García y María Soledad Amieva Zamora, así como por el diputado Roberto Zataráin Leal.