Historias, informes, elecciones y más, en paquete

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

El sábado pasado, en representación de la Presidente, Claudia Sheinbaum Pardo, acudió la Secretaria de Gobernación, Rosa Isela al Primer informe de gobierno de Alejandro Armenta Mier, durante el cual, en su mensaje político refirió que: “ Puebla es un estado inmensamente rico que no ha avanzado durante décadas ya que los gobiernos neoliberales nunca creyeron en los derechos del pueblo porque “Su Dios es el dinero”. Subrayó que los gobiernos de la Cuarta Transformación, han dejado atrás décadas de rezago y desigualdad, fruto de la visión humanista del ex-presidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum”. En cuanto a lo realizado durante sus primeros 12 meses de su gestión administrativa, hablo sobre los resultados en materia de Seguridad y Paz con el Plan Puebla Segura, Bienestar con el programa emblemático de Obra Comunitaria y el apoyo histórico al campo, salud pública, deporte para las y los jóvenes, economía incluyente, así como ciencia y tecnología. También habló de la respuesta rápida y oportuna para las comunidades afectadas por las lluvias de octubre en las Sierras Norte, Nororiental y Negra, en coordinación con las fuerzas armadas y el gobierno federal. Por su parte la representante presidencial manifestó su reconocimiento al ejecutivo estatal quien encabeza diariamente las reuniones de seguridad donde participan las fuerzas armadas, el sector empresarial, el poder judicial y los municipios. Enfatizó que es la mejor forma de demostrar el bienestar con la población. El gobernante poblano, en su informe, cuyo escenario fue el Parque Metropolitano, estuvo acompaña por gobernadores de estados circunvecinos, diputados y funcionarios federales, el exgobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, actualmente Director del Instituto Nacional de Migración -INM- y el arzobispo, Víctor Sánchez Espinosa, así como representantes del sector privado.

YA ENTRADOS EN LA política, como diría mi amigo “El Carcamán”, no por viejito, dicen, la semana pasada arrancó el Operativo Especial de Invierno 2025 del Programa Héroes Paisanos, para garantizar apoyo, seguridad y orientación a paisanos que regresarán de visita a sus lugares de origen o quizá para establecerse definitivamente en el terruño ante lo que se vive en los Estados Unidos de Norteamérica. Por cierto en el inicio del programa que es nacional estuvo el licenciado, Céspedes Peregrina, titular del INM, que explicó que el operativo se diseñó para garantizar un retorno seguro durante la temporada decembrina, ya que los observadores paisanos estarán distribuidos en aeropuertos, carreteras y centrales de autobuses, para brindar orientación puntual y protección durante la entrada, tránsito y salida del país. Respecto a las remesas, afirmó, que este año superan los 2 mil 500 millones de dólares en Puebla, los que representan, no solo un ingreso económico, sino son un reflejo del esfuerzo y amor de quienes sostienen a sus familias desde otras latitudes. El gobernador Armenta Mier y el alcalde capitalino, Pepe Chedraui Budib, al respecto, se refirieron a la coordinación de los 3 niveles de gobierno, para atender y garantizar la seguridad de quienes regresan en esta temporada decembrina…

Pero vayamos del otro “laredo”, el del PRI, que mandó durante 7 décadas y “cacho”, los destino de este país. Desde hace pocos meses, el guerrerense, Juan José Castro Justo, llegó por estos lares, para hacerse cargo de la dirigencia estatal del tricolor, luego del “adios” repentino de quien era el líder, hoy senador de Movimiento Ciudadano, dicen que por allí busca ser alcalde y luego lo que sigue. Pues bien. Don Juan José, desde entonces inició su labor de rescate visitando la entidad para conocer el panorama, con entrevistas a todos los niveles, en fín, ya los políticos conocen de estas andanzas.

Así ha llegado el momento de iniciar el proceso para tener nueva dirigencia para el proceso electoral de 2027. La primera etapa se abrió el pasado día 9, con la expedición del Manual de Organización y será el próximo día 18, cuando se lleve a cabo el registro, el día 19, emitirán los dictámenes. Luego le platico el resto. Solo les comento que por ahora “se ven” 4 posibles; Delfina Pozos Vergara, secretaría estatal; Teodomiro ortega Gonzáles secretario de la CNC y Jorge Eduardo Amador. Pero también en México está Xitlalic Ceja García, diputada federal. Así que como dice el dicho, para la militancia priísta: “a darle que es mole de olla”… Y nos vemos el año próximo con los nuevos jerarcas del casi centenario partido político, mientras este fin de año e inicio del 26 a gozar de las fiestas…y…

A OTRA COSA MARIPOSA

Para esta ocasión, estaba preparando mi colaboración para algunas páginas de internet, pero ante sucesos de eso que se llama política y…bla…bla…bla… surgió, allá en el fondo de mi “cofre de los recuerdos”, algunas de las historias, anécdotas, o añoranzas, que es lo mismo pero diferente, espero me entiendan mis dos lectores. Va.

Por principio, allá en los añ0s 60s del siglo pasado, como IBM, me inicie en el mundo fascinante del periodismo. Alrededor del mes de marzo, don Arnaldo Fernández, distribuidos de diarios y revistas locales y nacionales, y luego administrador de “El Heraldo de México en Puebla”. Allí conocí a muchos jóvenes reporteros, entre ellos, lamentablemente ya desaparecidos: Mauro González Rivera y Gabriel Sánchez Andraca. Dicho diario, después de trabajar “en falso”, abrió sus páginas en julio de ese año. Más tarde, con las enseñanzas de ese grupo, en el mes de septiembre me sumé a lo que fue otro diario nacional local “Novedades de Puebla”. Que empezó a circular por allá del 22 de diciembre del mismo 1966. Once años o doce después, se cerró este periódico, el 15 de julio. Con Gabriel y 8 colegas más, iniciamos una aventura, que se llama “Periódico Cambio” que nació el 22 de diciembre. Por cierto, Sánchez Andraca, por estas fechas cumplirá 2 años de abandonar este mundo. Qué tiempos!… Mauro González Rivera, en 1981 dejó la dirección de El Heraldo, para asumir la titularidad del área de comunicación social del gobernador Guillermo Jiménez Morales. La entrañable amistad entre nosotros, permitió que el 5 de febrero llegar a la secretaría de comunicación y propaganda del PRI,

Gabriel siempre cubrió la fuente política y ello lo llevó no solo a conocer “al dedillo” la “vida y obra” de muchos políticos, aún ahora vigentes, no en el PRI, sino en Morena y donde actualmente ocupan altos cargos político administrativos. Despertó tanta confianza que algunos acudieron a él para pedirle su apoyo y que “hablaran bien” ante los personajes del momento. Muchos de esos sucesos platicábamos en nuestros traslados cotidianos de nuestros hogares a reuniones y a las redacciones.

“Cuando sea presidente de la república; tú será mi secretario particular” comentaba en “corto” cuando el PRI, el PAN el PRD, enfrentaban procesos electorales internos o externos. Y los aspirantes, tricolores y de izquierda acudían a sus consejos, para alcanzar sus propósitos o para hablar bien de sus dotes políticas. “Le encargo sus comentarios Don Gabriel” “Usted va a ser mi principal asesor” (¿¿??) escuchaba en algunas pláticas… Muchas historias con Gabriel, con Mauro, con Jesús García Solís, QEPD ; iniciamos ambos el grupo, hará unos 15 años, hoy de veteranos que compartimos, con Alfonso “ el güero” Yáñez , Mary García Solís, Leticia Montagner, Luis Alberto González González, Javier Rodríguez, Xavier Gutiérrez, Laura Cruz Cacho heredera de Gilberto Cruz Flores, fallecido hace dos años. También participaba Ángel Romero “Piolín” el hombre de la cámara ya alejado de estas lides… Dejemos de pergeñar y a otras cosas

COLOFON

Solo para informarles que hoy domingo la “Generación Z” realizó una nueva marcha de protesta en el Centro Histórico de la CdMx. La marcha se efectuó sin incidentes. En dos días se inicia la temporada de posadas… El fín de semana principia el invierno. Aguas, se anuncia “Crudo”, cuide su salud y su dinero acuérdese de su aguinaldo y la llamada “cuesta de enero”…Ya pagó por adelantado el predial y el agua. Hasta la próxima D.M.