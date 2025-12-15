Perspectiva Semanal de Norte Económico: Semana del 15 al 19 de diciembre del 2025

Staff/RG

En la perspectiva global, la Reserva Federal recortó su tasa en 25pb, la semana pasada ubicándola entre 3.50% y 3.75%, en línea con nuestras expectativas. La mediana de los estimados para el cierre del 2026 permaneció sin cambios, sugiriendo solo un recorte adicional de 25pb ese año.

En la conferencia de prensa, el presidente del banco central sugirió que podrían pausar en el ciclo bajista, mientras esperan más datos para definir el siguiente paso. Sin embargo, su tono fue menos restrictivo al esperado ya que enfatizó más la posibilidad de un deterioro adicional del mercado laboral que los riesgos asociados a un nuevo repunte de la inflación.

También anunció compras de valores gubernamentales de corto plazo para asegurar niveles adecuados de liquidez en el mercado de dinero. Este giro favoreció a los activos de riesgo, que reaccionaron con ganancias. Las tasas disminuyeron y el dólar se depreció. En términos generales, estos detalles aumentan la posibilidad de un mejor desempeño de los mercados el resto del mes y principios del próximo, tras la volatilidad observada en noviembre. En este contexto, los flujos de inversión de portafolio a países emergentes confirmaron el aumento de cautela el mes pasado.

De acuerdo con el IIF, en dicho periodo se registró una salida neta de recursos cercana a US$4 mil millones, lo que contrastó con entradas por US$20.5 mil millones en octubre. Las ventas se concentraron en el mercado accionario ya que los flujos a instrumentos de deuda fueron positivos, presentando una mejoría marginal respecto al mes previo. Asia —especialmente China— fue la región más afectada, Latinoamérica se mantuvo estable, y el sentimiento hacia Europa, Medio Oriente y África fue más positivo.

El Instituto subrayó que la siguiente fase para los flujos dependerá menos de los ciclos acomodaticios y más en la estabilidad de sus monedas, la credibilidad de los balances fiscales y la profundidad de la base de inversionistas domésticos. En ese marco, creemos que México cumple con todas las condiciones descritas por esta organización para permanecer entre los países favoritos de los inversionistas, lo que sugiere un cierre de año favorable para los activos locales.

En la agenda internacional, en EE. UU., los datos clave serán el empleo e inflación de noviembre —rezagados de su fecha original tras la normalización gradual del flujo de información posterior al cierre de operaciones del gobierno—. Estimamos la creación de 45 mil empleos y una tasa de desempleo permaneciendo sin cambios en 4.4%. En esta ocasión se dará a conocer, simultáneamente, el dato de nuevos empleos de octubre.

Para la inflación pronosticamos 0.3% m/m tanto en el índice general como en el subyacente, lo que ubicaría las tasas anuales en 3.2% y 2.9%, respectivamente. También se publicarán las ventas de casas existentes, el indicador regional de manufacturas de Filadelfia y los PMIs de diciembre, estos últimos también en Alemania, Reino Unido y la Eurozona. En política monetaria, será una semana cargada de decisiones tras el anuncio de la Reserva Federal la semana pasada. Sobresalen el ECB, quien mantendría las tasas sin cambios, el Banco de Inglaterra recortaría en 25pb hacia 3.75%, mientras que el Banco de Japón la incrementaría en 25pb hasta 0.75%.

También conoceremos las decisiones de los bancos centrales de Chile, Tailandia, Indonesia, Suecia, Noruega y Colombia, por mencionar a los más relevantes. Por su parte, China informará las tasas de interés aplicables a préstamos de alta calidad con plazos de uno y cinco años.

En la agenda nacional, el Banco de México llevará a cabo su última reunión del año, donde anticipamos un recorte de 25pb, ubicando la tasa en 7.00%. Estimamos una votación nuevamente dividida. El foco estará en la guía futura, especialmente después de que en el último comunicado dijeron que evaluarían recortar la tasa de referencia. Anticipamos un aumento en los pronósticos de inflación de corto plazo en un rango de 20—30pb, mientras que la convergencia de inflación al objetivo permanecería sin cambios en el tercer trimestre del próximo año.

En Banorte mantenemos nuestra expectativa de dos recortes adicionales de 25pb en el 1T26, llevando la tasa terminal para este ciclo a 6.50%. En datos económicos se publicarán las ventas al menudeo de octubre, la oferta y demanda agregada del 3T25, la encuesta de expectativas de analistas del Banco de México y del sector bancario. Además, y en línea con nuestra visión, el Congreso aprobó la semana pasada la iniciativa de ley para establecer aranceles a todos los países con los cuales no existe un acuerdo comercial, con aranceles de hasta 50% en algunos productos, mismos que entrarán en vigor el 1 de enero de 2026.