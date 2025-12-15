Política, religión y elección de Estado, el peligroso e inmoral juego de Solís Valles en Huejotzingo

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

Quizás él no lo sepa, porque realmente no nació en Huejotzingo, sino en Chiautzingo, un municipio cercano, pero Roberto Solís Valles cometió un juego inmoral y peligroso al mezclar la política y religión durante las pasadas asambleas de Morena, cuando su gobierno no solamente armó una vil elección de Estado, como las que el PRI organizaba en los años 50s.

El domingo pasado, Morena realizó asambleas en varias secciones de Huejotzingo, como en la 2812, un conjunto de viviendas cerrado, donde la policía municipal acarreó electores en patrullas. En la número 654 (conocida como “los conos”) el gobierno de Solís Valles incurrió en algo mucho peor, porque hizo que los votantes católicos NO DEJARAN PARTICIPAR a militantes de religión cristiana.

Se tenían que elegir presidente y secretario por sección y, como quedó demostrado con varias imágenes, el ayuntamiento huejotzinga metió las manotas, torció la democracia y, obviamente, se pasó por el arco del triunfo el supuesto decálogo ético de la 4T: “No mentir, no robar y no traicionar”.

Tal vez él no lo sepa, ya que –como se señaló en el primer párrafo – no es de Huejotzingo, pero ahí la gente no se anda con rodeos, sino que es muy activa y le gusta defender sus derechos. Por ende, armar elecciones de Estado y mezclar religión con política podría volverse explosivo…contra el propio edil.

QUIERE IMPONERSE EN MORENA…PERO SU VERDADERO INTERÉS ES EL PVEM

Además de tratar de violentar los derechos y decisiones de los morenistas huejotzingas, en realidad Solís Valles NO protege los intereses de dicho partido, sino del Verde Ecologista de México (PVEM), que –espera – le sirva en su reelección o para heredarle el ayuntamiento y sus recursos a la presidenta honoraria del DIF municipal, Shamy Spezia: ¡La verde navidad de Roberto Solís Valles en Huejotzingo!

La dirigente estatal de Morena, Olga Romero, tendría que poner mucha atención en el doble juego de dicho munícipe, que CACHONDEA con el color guinda, pero realmente alienta, fortalece y dedica tiempo, recursos, espacios y programas en beneficio del PVEM. Con esos presuntos alidos, ¿para qué quiere enemigos?.

Solís Valles no es un tipo de principios y mucho menos de lealtades, sino de ambiciones e intereses, como lo ha demostrado una u otra vez en su carrera política, como hizo en la contienda presidencial de Morena, cuando apoyó la pestilente candidatura de Adán Augusto López: Reunirá Adán Augusto más de 45 mil personas en Puebla, según Solís Valles

DENUNCIAN COBRO DE PISO CONTRA NEGOCIO DE SAN MANUEL

Un sedicente integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en motocicleta vento, naranja con luces ámbar, casco negro, caucásico, 1.70, aproximadamente unos 55 años, poco pelo, piel rosácea y nariz grande ha sido visto varias veces, mientras –supuestamente – trata de cobrar derecho de piso a negocios de San Manuel.

Se le ubica por Río Mayo y av. San Ignacio, donde logró llevarse 300 pesos que un prestador de servicio acababa de cobrar a sus clientes. Como la fotografía lo muestra, el sujeto está identificado y sus actividades son PÚBLICAS, aunque falta que las policías municipal y/o estatal se den por enteradas, para que lo detengan y le pregunten si realmente pertenece al CJNG y por qué demonios extorsiona a microempresarios.