Pavel Gaspar confirma comparecencia de la fiscal ante el Congreso en 2026

Jorge Barrientos

El presidente del Congreso del Estado y de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO), Pavel Gaspar, confirmó que la Fiscal General del Estado de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, comparecerá ante el poder legislativo en 2026 como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno.

El también coordinador de la bancada de Morena explicó que será a partir de enero de 2026, con el inicio del segundo periodo ordinario de sesiones, cuando comenzará el proceso formal de comparecencias de las y los titulares de las dependencias estatales, incluida la Fiscalía General del Estado.

Pavel Gaspar subrayó que desde el Congreso se mantiene un seguimiento puntual al desempeño de la FGE, al tratarse de un tema prioritario para la agenda pública y una de las principales preocupaciones de la ciudadanía: la seguridad y la procuración de justicia.

“Estaremos atentos a la fiscal. El tema de la Fiscalía es uno al que le damos seguimiento puntual desde el Congreso por la relevancia que tiene la seguridad para las y los poblanos”, señaló.

El presidente del Congreso aclaró que la comparecencia se realizará conforme al calendario legislativo y al procedimiento establecido para la revisión del informe de gobierno, por lo que no se prevé antes del próximo año.

Respecto a las versiones difundidas recientemente sobre una supuesta renuncia o destitución de la fiscal, Idamis Pastor Betancourt desmintió los señalamientos y afirmó desconocer el origen de los rumores.

Como parte del proceso de glosa del Primer Informe de Gobierno, Pavel Gaspar informó que la JUGOCOPO definirá en el próximo periodo legislativo el calendario y formato de las comparecencias, determinando qué titulares acudirán ante el pleno y cuáles lo harán en comisiones.