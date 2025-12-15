Acusan a Gertz Manero de retirar orden de captura contra Raúl Rocha al final de su gestión

PUBLIMETRO

La salida de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República (FGR) ha venido acompañada de señalamientos por parte de diversos sectores, tras darse a conocer que, antes de dejar el cargo, habría autorizado la cancelación de una orden de aprehensión en contra de Raúl Rocha Cantú, empresario mexicano y copropietario del certamen Miss Universo.

Gertz Manero señalado por salvar a Raúl Rocha de ser capturado

Según reportes judiciales, la orden de captura, prevista para el 15 de noviembre de 2025, fue desactivada a petición de la propia Fiscalía antes de que Gertz Manero saliera formalmente de su cargo.

En lugar de mantener activa la orden, la Fiscalía habría concedido a Rocha Cantú el estatus de testigo colaborador, figura legal que implica que la persona aporta información para fortalecer acciones penales contra otros presuntos integrantes de una organización criminal, a cambio de beneficios procesales.

La orden de aprehensión original estaba vinculada a una investigación por huachicol, tráfico de armas y otros delitos graves, lo que había desatado atención mediática. Posteriormente se informó que Rocha Cantú admitió ante las autoridades su participación en al menos dos operaciones de robo de combustible desde Guatemala, operaciones que, según declaró, le habrían generado ganancias económicas.

El giro en su situación legal ha generado críticas y cuestionamientos sobre la actuación del fiscal saliente y las motivaciones detrás de retirar la orden, justo antes de que concluyera su gestión.

Por su parte, la FGR y otros actores institucionales aún no han emitido una versión oficial detallada sobre las circunstancias y justificaciones detrás del retiro de la orden de aprehensión, en un contexto en que la Fiscalía transita hacia una nueva administración.