Cae avión en Toluca: revelan la lista de la tripulación y pasajeros fallecidos en el accidente de hoy

La mañana de este lunes 15 de diciembre se registró un accidente aéreo en el Estado de México, luego de que una aeronave se desplomara en la comunidad de San Pedro Totoltepec, a pocos kilómetros del Aeropuerto Internacional de Toluca. El siniestro dejó un saldo fatal y ya es investigado por autoridades federales.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, a través de su Fiscalía Federal en el Estado de México, inició una carpeta de investigación por los hechos. De acuerdo con el comunicado oficial, al sitio acudieron agentes del Ministerio Público Federal, peritos especializados y elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

La FGR detalló que trabajará de manera coordinada con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con el objetivo de esclarecer las causas del desplome y deslindar responsabilidades conforme a derecho. Hasta el momento, no se ha informado la causa preliminar del accidente.

Tripulación fallecida

Las autoridades confirmaron que en la aeronave viajaban dos tripulantes:

Juan Carlos Olivares Casas, capitán, de 61 años

Walding Sánchez Manzano, copiloto, de 72 años

Ambos perdieron la vida tras el impacto.