Puebla obtiene primer lugar nacional en Innovación Agroalimentaria 2025 con el proyecto TONATIUH INAOE

Staff/RG

El estado de Puebla obtuvo el primer lugar nacional en la categoría IV “Grupos organizados y organizaciones de la sociedad civil” del Encuentro de Innovación Agroalimentaria 2025, gracias al proyecto TONATIUH: Módulo de Agroecología Fotovoltaica y Biofertilizantes, una iniciativa de base comunitaria liderada por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), centro público de investigación de la Secihti, en colaboración con los colectivos Xalitzintla por la Tierra, Tierra de Volcanes y la Agencia de Energía del Estado de Puebla (AEEP).

El reconocimiento fue otorgado durante la ceremonia oficial realizada en el Salón Iberoamericano de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en un evento organizado de manera conjunta por las secretarías federales de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura), Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) y Educación Pública (SEP).

El Encuentro de Innovación Agroalimentaria 2025 evaluó 196 proyectos provenientes de 30 entidades federativas, seleccionados a partir de una convocatoria nacional que recibió más de 600 propuestas. Tras un proceso riguroso de evaluación en dos etapas y cinco criterios técnicos y de impacto, solo cuatro iniciativas a nivel nacional obtuvieron el primer lugar en sus respectivas categorías, posicionando al proyecto TONATIUH como uno de los máximos referentes del país en innovación agroalimentaria, al integrar energía renovable, producción agroecológica, bioinsumos y organización comunitaria en un modelo tecnológico diseñado específicamente para atender las necesidades de pequeños productores campesinos familiares del estado de Puebla, con énfasis en la soberanía alimentaria, la reducción de costos productivos y el fortalecimiento de economías locales.

Para recibir el primer lugar nacional asistieron autoridades y representantes clave del proyecto ganador, encabezados por el Dr. David Sánchez de la Llave, Director General del INAOE; el Lic. Miguel Moreno Mitre, Director de Gobernanza y Concertación Social de la Agencia de Energía del Estado de Puebla, y el Dr. Ismael Cosme, investigador del INAOE y líder del Proyecto TONATIUH. En representación de los grupos comunitarios participantes acudieron Anel Jiménez, Urbano de Aquino Silvestre y Bertín de Aquino Castro, subrayando el carácter colectivo, territorial y social de la innovación reconocida a nivel nacional.

Este primer lugar nacional, obtenido únicamente por cuatro proyectos en todo el país, representa un logro estratégico para el estado de Puebla, al demostrar su capacidad para generar soluciones tecnológicas de alto impacto social, alineadas con las prioridades nacionales en materia de soberanía alimentaria, transición agroecológica y sostenibilidad del campo mexicano. El reconocimiento intersecretarial al Proyecto TONATIUH posiciona a Puebla como un referente nacional en innovación agroalimentaria con enfoque científico, comunitario y social, y abre una oportunidad clara para su escalamiento, institucionalización y acompañamiento desde el Gobierno del Estado, en beneficio directo de las familias campesinas poblanas.