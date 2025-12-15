Entidad Slider Principal

En Amozoc, Margarito de la Rosa entregó patrullas y unidades tácticas

By Redaccion1 / 15 diciembre, 2025

Desde Puebla

Margarito de la Rosa, presidente de Amozoc, hace la entrega de motopatrullas, patrullas y unidades tácticas.

Para fortalecer la seguridad en este municipio y proteger las vidas y patrimonios de los ciudadanos.

You may also like

Categorías