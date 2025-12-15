En Amozoc, Margarito de la Rosa entregó patrullas y unidades tácticas

Desde Puebla
Margarito de la Rosa, presidente de Amozoc, hace la entrega de motopatrullas, patrullas y unidades tácticas.
Para fortalecer la seguridad en este municipio y proteger las vidas y patrimonios de los ciudadanos.
