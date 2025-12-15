Investigación con impacto social, una fortaleza de la BUAP, reconoce la Rectora Lilia Cedillo

Encabezó el informe anual del Consejo de Investigación y Estudios de Posgrado

Desde Puebla

La investigación en diferentes áreas del conocimiento con un impacto social, es uno de los rasgos más distintivos de la BUAP, porque brinda certeza y reconocimiento al trabajo que realiza la institución, refirió la Rectora Lilia Cedillo Ramírez tras escuchar el informe anual del Consejo de Investigación y Estudios de Posgrado, por parte del doctor Ygnacio Martínez Laguna, vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado.

En su mensaje, la Rectora dijo que el desarrollo científico y tecnológico es muy valorado por todo lo que implica, y por el esfuerzo que conlleva para los investigadores hacerlo. Celebró el crecimiento sostenido en este ámbito y que la BUAP cuente ya con mil 001 miembros del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII).

Señaló que el año 2026 está lleno de retos, pero confió en que el trabajo colaborativo y el manejo transparente y responsable de los recursos permitirá continuar con proyectos que apoyen la investigación, la formación de recursos humanos de alto perfil y la promoción de vocaciones científicas y la divulgación de la ciencia.

Agradeció el esfuerzo y las horas de trabajo invertidas por los miembros de este órgano colegiado, quienes analizaron y resolvieron temas que abonan al cumplimiento de las actividades sustantivas de la institución.

Por su parte, en esta séptima sesión ordinaria, el vicerrector Ygnacio Martínez Laguna, informó que para la agenda 2026 se organizan revisiones curriculares; además de una planeación y evaluación de las funciones que realizan, a fin de presentar nuevas propuestas que abonen a la conformación del Plan de Desarrollo Institucional (PDI). De igual forma, llamó a una revisión y análisis de la operación de los proyectos VIEP.

En cuanto al reporte de actividades, resaltó la revisión y dictaminación de cuatro programas de estudio, tres doctorados y una maestría, los cuales fueron aprobados por el Consejo Universitario; el análisis de los programas de estudio que requieren actualización; el reporte del incremento anual en el padrón de investigadores, los apoyos económicos otorgados; la integración a cuerpos académicos y otros proyectos científicos por parte de personal académico hora clase y de complejos regionales.

También informó sobre el trabajo en divulgación y promoción de vocaciones científicas; vinculación con el sector empresarial y gubernamental; reporte de patentes, entre ellas 38 títulos aprobados este año y 30 solicitudes más ingresadas en 2025; internacionalización y acuerdos transformativos; y apoyos otorgados al personal académico para realizar estancias de trabajo en el extranjero, entre otros temas que abonan al crecimiento sostenido de la institución.