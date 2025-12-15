Abriga SEDIF a familias vulnerables con campaña invernal

-El acopio de abrigos y cobertores estará vigente hasta el 30 de enero de 2026.

-El organismo invita a donar chamarras y cobijas para enfrentar la temporada de frío, además de juguetes.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.– La presidenta del Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Ceci Arellano, dio inicio a la campaña invernal con el objetivo de acopiar chamarras, cobijas, cobertores y diversos artículos que contribuyan a mitigar los efectos de las bajas temperaturas en las familias poblanas, en especial aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Ceci Arellano señaló que cada donación representa una oportunidad para brindar abrigo, esperanza y acompañamiento a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores y personas con discapacidad durante la temporada de frío, además de llevar bienestar a comunidades alejadas y con más carencias en el estado, en concordancia con las acciones que impulsa el Gobierno de Puebla, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta.

Asimismo, la presidenta del Patronato destacó la importancia de que las y los infantes mantengan viva la ilusión de recibir un obsequio con motivo de las fiestas decembrinas y el tradicional Día de Reyes. Por esta razón, el SEDIF también recibirá juguetes para las y los pequeños.

Los donativos se recibirán en las instalaciones del SEDIF, ubicadas en Avenida Reforma no. 1305, colonia Centro, hasta el próximo 30 de enero de 2026.