Congreso aprueba 27 leyes de ingresos municipales, incluyendo la de Puebla Capital

-También se autorizó al Ayuntamiento del Municipio de Puebla suscribir un contrato de comodato para el “Paseo Bravo de la Ciudad de Puebla” con el OPD Convenciones y Parques

-El Congreso avaló dictámenes y acuerdos en materia de Gobernación, Procuración de Justicia, Hacienda, Salud, Desarrollo Económico y Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad

Desde Puebla

En sesión pública ordinaria, el Congreso del Estado avaló el dictamen por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2026; y la Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios de Suelos Urbanos y Rústicos, así como los Valores Catastrales de Construcción por metro cuadrado.

Durante su participación, la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas afirmó que la aprobación de las Leyes de Ingresos Municipales se desarrolló con responsabilidad, transparencia y sentido de colaboración entre los Poderes del Estado y los Municipios, para garantizar que los marcos normativos respondan a las necesidades actuales de la entidad, a través de leyes con equidad tributaria que fortalezcan las finanzas públicas en beneficio de la ciudadanía.

Por otra parte, las y los diputados de la LXII Legislatura del Congreso del Estado aprobaron el dictamen para autorizar al Ayuntamiento del Municipio de Puebla, a través del Presidente Municipal, suscribir un contrato de comodato del Parque Miguel Bravo, mejor conocido como “Paseo Bravo de la Ciudad de Puebla”, con el organismo público descentralizado denominado “Convenciones y Parques”, con una vigencia hasta el Ejercicio 2030.

Asimismo, aprobaron el dictamen por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Cuautlancingo para el Ejercicio Fiscal 2026, la Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios de Suelos Urbanos y Rústicos, así como los Valores Catastrales de Construcción por metro cuadrado.

En más del orden del día, el Pleno del Congreso del Estado avaló el dictamen por el que se expiden 25 Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2026, la Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios de Suelos Urbanos y Rústicos, así como los Valores Catastrales de Construcción por metro cuadrado, de los siguientes municipios:

Acajete, Ahuacatlán, Amozoc, Aquixtla, Atoyatempan, Caltepec, Camocuautla, Cuapiaxtla de Madero, Huejotzingo, Jalpan, Los Reyes de Juárez, Chiautzingo, Ocoyucan, Pahuatlán, Rafael Lara Grajales, San Jerónimo Tecuanipan, San José Chiapa, San Pedro Cholula, Tehuacán, Tetela de Ocampo, Teziutlán, Tlacotepec de Benito Juárez, Tlaxco, Tuzamapan de Galeana y Xicotepec.

También, el Congreso del Estado aprobó el acuerdo que presentó la Junta de Gobierno y Coordinación Política para integrar al diputado Pavel Gaspar Ramírez y la diputada Delfina Pozos Vergara como miembros de la Comisión Permanente, que estará en funciones del 16 de diciembre de 2025 al 14 de enero de 2026.

De igual manera, se avaló el acuerdo para exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Puebla, a que, en coordinación con los Ayuntamientos y los Concejos Municipales, refuercen los operativos de verificación de básculas y aparatos de medición en mercados, tianguis y centros de abasto durante la época decembrina, con el fin de garantizar un servicio confiable y justo para las y los poblanos.

En tribuna, la diputada Azucena Rosas Tapia manifestó que el acuerdo tiene un objetivo social claro, que es defender el bolsillo del pueblo, especialmente en una de las temporadas más sensibles del año para muchas familias poblanas, como es la época decembrina, donde se obliga al Estado a redoblar esfuerzos para ser garante de las prácticas comerciales, para que estas sean justas.

Durante la sesión ordinaria, el Pleno del Congreso del Estado avaló el dictamen para reformar y adicionar la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, con la finalidad de incorporar los modelos de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, lo que permitirá homologar los trámites y servicios en los tres órdenes de gobierno. Se pretende contar con una administración pública más eficiente, transparente, moderna e incluyente, mediante la transformación de la relación entre el gobierno y la ciudadanía, la reducción del costo burocrático y el cierre de espacios de discrecionalidad y actos de corrupción.

Asimismo, las y los diputados de la LXII Legislatura aprobaron el dictamen para reformar el artículo 292 bis del Código Penal del Estado, con la finalidad de establecer que el delito de extorsión, así como las penas y medidas sancionatorias aplicables, se entenderán conforme al tipo penal previsto en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De igual manera, el Congreso del Estado avaló el dictamen para reformar y adicionar el similar por el que se crea el Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios de Salud del Estado de Puebla”, con el propósito de que coadyuve con la Secretaría del ramo en la prestación de servicios para la población. Se prevé hacer un sistema más sólido y eficiente.

Al hacer uso de la palabra, la diputada Nayeli Salvatori Bojalil señaló que la reforma busca ordenar, actualizar y hacer funcional al organismo para que cumpla con su tarea principal, que es atender a la población. Asimismo, se fortalece la gobernanza del sector salud, define responsabilidades, mejora la coordinación con la federación y permite que cada área haga lo que le corresponde, con eficiencia, resultados y rendición de cuentas.

Por otra parte, las y los diputados avalaron el dictamen por el que se autoriza al Ayuntamiento de Acatlán la enajenación, bajo la figura de donación a título gratuito, a favor del Gobierno del Estado de Puebla con destino a la Secretaría de Educación Pública, para la ampliación, mejoramiento y funcionamiento de la Escuela Normal Prof. Darío Rodríguez Cruz, la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 211, el Centro de Atención Múltiple (CAM) y el Centro de Atención Infantil (CENDI-CAI). Así como la donación respecto de una superficie de 88 mil 523.921 metros cuadrados, que ahora integrará un solo polígono general.

También, el Congreso del Estado aprobó el dictamen por el que se autoriza al Ayuntamiento de Huauchinango la enajenación, bajo la figura de donación a título gratuito de un lote de terreno ubicado en la Junta Auxiliar de Venta Grande, con una superficie de 19 mil 242.00 metros cuadrados, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social para la construcción, equipamiento y funcionamiento de una Unidad Médica.

Dentro de los puntos del orden del día, las y los diputados de la LXII Legislatura aprobaron el acuerdo para exhortar al Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas a que realice las acciones necesarias para actualizar, formalizar y hacer público el Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Puebla, así como para garantizar su difusión, en coordinación con los Ayuntamientos y los Concejos Municipales del Estado, a través de sus canales oficiales y en las lenguas originarias de los pueblos y comunidades, para asegurar su máximo conocimiento y utilidad.

Al hacer uso de la palabra, la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala señaló que el Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas no debe ser letra muerta, ni solo un documento técnico, “es la base fundamental para materializar derechos colectivos, ya que sin este instrumento el Estado tiene las manos atadas para distribuir presupuesto con perspectiva cultural para implementar programas sociales que verdaderamente lleguen a quien más lo necesita”.

De igual manera, el Congreso del Estado avaló el acuerdo que presentó la Comisión de Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad para exhortar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado a que, en coordinación con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y los Sistemas de los Municipios de la entidad, diseñen e implementen acciones y campañas de difusión social para la promoción de los derechos humanos de las personas adultas mayores, así como la prestación de servicios legales, de psicología y servicio social, con el fin de garantizarles una vida digna, con calidad y libre de violencia.

También, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud, a los Ayuntamientos y a los Concejos Municipales para que, de forma coordinada con la Dirección General de Protección Civil, diseñen e implementen acciones para que en la temporada de frentes fríos, prevengan y atiendan a la población vulnerable a través de campañas informativas, jornadas de vacunación, entrega de suministros y, en su caso, la instalación de refugios que garanticen la salud y bienestar de los y las poblanas, en especial de los sectores más expuestos.