Gobierno de Puebla no seguirá con el pago del CIS Angelópolis: Armenta 

María Huerta
El gobernador Alejandro Armenta sentenció quw declarará una moratoria, para no seguir pagando la deuda del CIS Angelópolis, que todavía es de 4 mil millones de pesos.
Aseguró que es desproporcionada la deuda heredada por administraciones pasadas, una vez que el monto es más de 4 mil millones de pesos, cuando el costo real no supera los mil millones de pesos, situación que calificó como un agravio para el estado.
Dejó en claro que no le preocupa enfrentar consecuencias políticas o legales, ya que lo que se tiene que pagar representa “un insulto” por decisiones tomadas en gobiernos anteriores.
Por ello, exhortó a los empresarios que mantienen concesiones con el estado a un diálogo, para renegociar los contratos y alcanzar acuerdos que favorezcan a la población y contribuyan a mejorar las condiciones de vida en Puebla.
